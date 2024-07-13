Собаки, кошки и даже птичка галка: как выглядят домашние любимцы украинских звезд. Фото

Несмотря на постоянную загруженность и насыщенные рабочие графики, знаменитости не отказывают себе в удовольствии наслаждаться наличием домашних любимцев (а иногда и сразу нескольких). Своих пушистиков украинские звезды шоу-бизнеса показывают в социальных сетях, рассказывая подписчикам о заботах и весельях, связанных с любимцами.

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Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук обожает своего котика, а Даша Астафьева, кроме собаки, воспитывает еще и птенца галки, которого забрала домой с дороги. Так каких домашних питомцев выбирают селебрити читайте в материале OBOZ.UA

Ксения Мишина и пушистая собачка Один

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина имеет прекрасного пушистого любимца – песика Одина, породы мальтипу (помесь мальтеза и пуделя). "Скандинавский Бог мудрости и победы. Вечное напоминание о любви и чистоте в любом моменте", – написала звезда о нем в своем Instagram.

Иванна Онуфрийчук и кот Персик

Пушистый любимец украинской телеведущей Иванны Онуфрийчук настолько особенный в глазах своей хозяйки, что даже имеет свою страницу в Instagram на которой более 20 тысяч подписчиков.

"Я долго мечтала о котике и именно о рыжем. Когда друзья подарили мне моего Персика – это была любовь с первого взгляда", – говорит Иванна.

Анастасия Кочетова (MamaRika) и пудель Рокки

Певица MamaRika называет домашнего любимца собачку Рокки – их старшим сынишкой.

"Один-два раза в неделю, мы отменяем все планы и пытаемся быть только вчетвером, потому что у нас есть еще один сын – наша собачка Рокки. И в эти дни мы полностью посвящаем себя семье", – поделилась певица в одном из интервью.

Леся Никитюк и пес Рафик

Песик украинской телеведущей Леси Никитюк – Рафик – звезда Instagram, которого обожают не только родные певицы, но и ее фанаты. На личной странице ведущей он появляется достаточно часто.

Рафаэль носит довольно спокойный характер, холодный нрав и взвешенный взгляд. Он верный друг своей хозяйки.

Даша Астафьева, собака Луна и птенец Патрик

Украинская певица и модель Даша Астафьева известна не только своими талантами, но и безграничной любовью к животным. Даша часто помогает бездомным животным, а ее страница в Instagram наполнена фотографиями ее собак. Своих домашних питомцев Астафьева очень любит и называет детьми. Сейчас у нее на воспитании "доченька" Луна – собака породы шиба-ину. А недавно их семья пополнилась птенцом галки – звезда нашла малыша на дороге – он выпал из гнезда.

"Защитила плюс еще одного ребенка. Знакомьтесь – Патрик, галка, которую мы нашли на дороге. Изучив, что шанс выжить у выпавшего из гнезда слетка, но еще не умеющего летать, ну совсем небольшой, приняли решение забрать домой. Теперь он живет с нами", – написала звезда.

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