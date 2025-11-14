Скандал с The Hardkiss: Юлии Саниной пригрозили судом и упрекнули в 'вывозе' мужчин за границу

Вокруг украинской рок-группы The Hardkiss разгорелся скандал. Бывший менеджер коллектива Егор Кирьянов заявил, что ему не выплатили всю сумму гонорара после завершения сотрудничества. Он не собирается оставлять эту ситуацию просто так, поэтому даже пригрозил фронтвумен группы Юлии Саниной судом.

Видео дня

Соответствующее заявление Кирьянов сделал на личной странице в Instagram. Бывший менеджер The Hardkiss показал фрагмент переписки с Саниной, где высказал ей все претензии.

Артистка не стала замалчивать обвинения в свою сторону и отметила, что Кирьянов решил разорвать сотрудничество с коллективом прямо в тот период, когда происходила активная работа над очередным проектом, поэтому денег ему никто не должен. Певица отметила, что больше не имеет никакого желания продолжать коммуникацию с бывшим менеджером, а все проблемы в дальнейшем будут решаться на правовом поле.

"Юлия Санина/Бебко/Головань, до встречи в суде", – подытожил коммуникацию Егор Кирьянов.

Официальный ответ The Hardkiss

После того, как громкое заявление бывшего менеджера группы начали обсуждать в сети, Юлия Санина решила дать комментарий в Telegram-канале. Артистка отметила, что уже в течение нескольких месяцев она, ее команда и семья сталкиваются с попытками "давления, запугивания и манипуляций" со стороны Егора Кирьянова, хотя все его обвинения не являются аргументированными.

"Выдвинутые им претензии являются необоснованными и не подтвержденными договорными документами. Кирьянов нарушил договоренности о завершении сотрудничества в январе этого года и продолжает совершать действия, которые мы расцениваем, как направленные на нанесение финансового и репутационного ущерба. Переговоры и дальнейшее урегулирование пока осуществляются исключительно через юридических представителей", – сообщила исполнительница.

В свою очередь Егор Кирьянов не оставил без комментария это заявление Саниной. Он сделал скриншот публикации и сначала отметил, что фронтвумен The Hardkiss "позорище", а потом выдал в ее сторону очередное обвинение.

"Санина вывезла из Украины более чем пять мужчин. Спросите ее об этом", – написал Кирьянов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Юлия Санина вступилась за мужа, который с начала большой войны живет за границей, и разгневала сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!