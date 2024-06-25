Шон Пенн после разрыва с украинкой объяснил, почему больше не хочет отношений

Американский оскароносный киноактер и режиссер Шон Пенн, известный своими бурными романами и многочисленными браками с известными певицами и актрисами, в 63 года решил, что не будет больше искать любви. В последний раз он решился на серьезные отношения с украинской звездой Ольгой Коротяевой, с которой разошелся в прошлом году.

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Душевные переживания заставили звезду отказаться от поисков новой избранницы. Как пояснил режиссер The New York Time, он не хочет больше страдать.

Друг Украины признался, что когда-то любил драму в отношениях, но теперь, даже если Пенн безумно влюблен в кого-то, скандалы и эмоциональные качели отпугнут его.

"Я просто свободен. Если я собираюсь вступать в отношения, я все равно буду свободен, или меня не будет в них, и я не буду страдать. Я не чувствую, что мое сердце снова будет разбито романтикой", – объяснил режиссер.

Сейчас он ни в кого не влюблен. Более того, знаменитость подчеркнул, что даже в постоянных отношениях будет свободным и не будет страдать.

Напомним, Пенн был женат на Мадонне с 1985 по 1989 год. Этот брак был страстным и эмоциональным, поэтому о нем до сих пор вспоминают в интервью с актером. В 1996 году артист узаконил отношения с Робин Райт, с которой у него есть дочь и сын. Они развелись в 2010 году.

Позже Шон Пенн женился на австралийской актрисе Лейле Джордж, но в октябре 2021 года, через год после свадьбы, женщина подала на развод. Его также связывали романтические отношения с Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон и актрисой Ольгой Коротяевой – последней в списке серьезных романов звезды. Больше об украинской избраннице Пенна – читайте по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, намерения не привязываться к женщинам не мешают другу Украины ходить с ними на свидание. Его заметили на прогулке с 39-летней коллегой Наталии Келли.

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