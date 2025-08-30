Селена Гомес не пригласила на девичник жену старшего сына Бекхэмов, которая была ее лучшей подругой: почему между ними пробежала черная кошка

Недавно американская актриса и певица Селена Гомес роскошно отпраздновала девичник на курорте Кабо-Сан-Лукас в Мексике. Этот день звезда провела в компании своих подруг, среди которых не было жены Бруклина Бекхэма – Николы Пельтц. Артистка и модель тесно дружили на протяжении многих лет, однако теперь отношения между ними испортились.

Гомес делилась кадрами с непринужденной вечеринки перед свадьбой с продюсером Бенни Бланко, но избранница старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэмов не поставила лайк под постом и не оставила комментарий, как делала это раньше. В тот день Пельтц поделилась в stories кадром с мужем на свидании, пишет Daily Mail.

Почему между бывшими лучшими подругами пробежала черная кошка

Певица и модель начали постепенно исчезать из жизни друг друга еще в прошлом году. Как объяснил инсайдер таблоиду The Sun, Селена Гомес была сильно разочарована поведением Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма, ведь на публике они вели себя довольно пренебрежительно.

"В прошлом году она заметила, что отношение Николы к ней и Бенни превратилось в постоянное стремление привлечь внимание. Было много напряженных моментов, например, во время ужинов и обедов, когда Никола пыталась сесть так, чтобы фотографы могли снять ее с лучших ракурсов. Если люди не уделяли ей достаточно внимания, она была не очень вежлива с Селеной", – отметил источник.

В целом, по словам информатора, круг друзей Пельтц и Бекхэма в последнее время довольно стремительно уменьшается. Отмечается, что супруги ничего не хотят менять, чем отталкивают от себя людей.

Кроме того, как раскрыл инсайдер, модель позволяла себе негативно высказываться о Селене Гомес за ее спиной. Но даже несмотря на это, актриса несколько раз пыталась сохранить дружбу с Николой Пельтц, но теперь "доверие и связь" между ними окончательно исчезли.

