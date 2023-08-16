Секреты стройных фигур Дженнифер Энистон, Кэмерон Диас и других голливудских звезд 40+

Звездам Голливуда, как и другим людям, хочется есть фастфуд и много сладостей, а после работы прилечь в кресло и смотреть любимые сериалы. Но когда они думают о последствиях – отказываются от этих соблазнов. Все для сияющей кожи лица, подтянутого тела и ухоженных волос. Для того чтобы как можно дольше выглядеть моложе реального возраста.

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Узнайте в материале OBOZREVATEL, что именно помогает знаменитым красавицам держать тело в тонусе, а желудок – здоровым. Похоже, их секреты действительно работают.

1. Ева Мендес (49 лет)

Американская актриса Ева Мендес после рождения двоих детей может похвастаться подтянутым телом. При этом она не лукавит: признается, что терпеть не может занятия спортом. А быть в форме ей помогает правильное питание. Ева употребляет в пищу экологически чистое мясо и рыбную продукцию, много овощей, фрукты, орехи и пьет растительное молоко. Ест до состояния "немного голодная", но не позволяет себе переедать.

2. Дженнифер Лопес (54 года)

Американская актриса, певица, танцовщица и модельер Дженнифер Лопес в свои 54 года имеет не хуже фигуру, чем в 20. В чем секрет? Ежедневные тренировки (зумба, силовые нагрузки и танцы), 8-часовой сон и позитивное настроение. Джей Ло не употребляет алкоголь, не курит и полностью отказалась от кофеина. В ее меню нет ни сладкого, ни жареного, все блюда готовятся на пару из самых свежих сезонных продуктов (брокколи, спаржа, киноа, зеленые овощи).

3. Кэмерон Диас (50 лет)

Американская актриса, супермодель и писательница Кэмерон Диас никогда не испытывала проблем с лишним весом, однако долгое время не могла избавиться от проблем с кожей. Позже выяснилось, что причина в неправильном питании. Знаменитость начала соблюдать принцип осознанного потребления пищи – и это сработало. Сейчас она не держит дома вредную пищу, и всегда заранее (за неделю) планирует, что будет есть. Также Кэмерон прислушивается к собственным ощущениям. Если что-то из еды дает чувство усталости и лишает энергии – отказывается от этого.

4. Дженнифер Энистон (54 года)

Американская актриса, продюсер и режиссер Дженнифер Энистон имеет отличную физическую форму благодаря ежедневным тренировкам продолжительностью 1,5 часа. Это бег, йога, стретчинг и пилатес. Также кинозвезда крайне редко ест сладости и жирную пищу, а основу рациона составляют салаты, курятина, овощи и фрукты.

5. Кейт Мосс (49 лет)

Британская супермодель, модельер и актриса Кейт Мосс в 49 лет имеет спортивное тело. Как ей это удается? Рацион знаменитости состоит из нежирных и полезных продуктов (овощи, фрукты, мясо, рыба и каши). Она не пьет газированные напитки и вообще не ест фастфуд. Также Кейт занимается силовыми тренировками, йогой и медитацией. Все это помогает ей держать себя в хорошей форме и избавляться от следов усталости.

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