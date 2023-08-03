Лавандовый спрей, увлажнение воздуха и другие секреты знаменитостей, помогающие быстрее заснуть

Сохранение качественного сна – это инвестиция в свое здоровье, что способствует сбалансированной жизни и способности справляться с вызовами современного мира. Когда мы спим, тело отдыхает и восстанавливается после напряженного дня, нервная система успокаивается, а также улучшаются когнитивные способности, такие как память, внимание, концентрация и креативность. И вообще, нет ни одного органа в теле человека, которому бы это ни шло на пользу.

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Знаменитости после тяжелых графиков тоже нуждаются в полноценном отдыхе. Для себя они нашли действенные приемы, которые помогают наладить сон. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Галь Гадот

Израильская актриса и модель Галь Гадот каждый вечер во время еды выпивает стакан свежевыжатого сока, который содержит много витамина С. Не прям перед сном, так как это может усугубить проблемы с кислотным рефлюксом и вызвать расстройство желудка. Кроме того, знаменитость, какой бы усталой ни была, не ленится смывать макияж. Так она дает организму сигнал расслабиться.

2. Мэрайя Кэри

Американская поп-певица Мэрайя Кэри для качественного сна заботится о том, чтобы в комнате была оптимальная влажность. Сухие воздушные потоки приводят к активному размножению всевозможных бактерий и недостатку кислорода. В результате возникает бессонница, головная боль и ощущается вялость. Вот почему она перед тем, как ложиться, включает увлажнитель воздуха.

3. Том Круз

Американский киноактер, режиссер, продюсер и сценарист Том Круз много лет испытывал проблемы со сном. Долго не мог заснуть, а ночью часто просыпался. Как-то мужчина попробовал сделать шумоизоляцию помещения – и проблема сразу исчезла.

4. Гвинет Пэлтроу

Американская актриса и певица Гвинет Пэлтроу каждый вечер перед сном принимает ванную. В процессе использует разные виды соли, масла и скрабы для душа. Звезда называет это "ритуалом для успокоения и избавления от излишней энергии".

5. Миранда Керр

Австралийская супермодель, наиболее известная как "ангел" Victoria's Secret, Миранда Керр перед тем, как ложиться спать, слегка брызгает лавандовым спреем на подушку и лицо. Она уверена, что такой простой прием успокаивает и помогает легче заснуть.

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