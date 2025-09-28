'Сегодня я свободна': звезда 'Зачарованных' избавилась от имплантов из груди и раскрыла, почему ее когда-то увеличила

52-летняя актриса сериала "Зачарованных"(Charmed) Алисса Милано призналась, что удалила грудные импланты после многих лет жизни с ними. Звезда поделилась фотографией с больничной койки перед процедурой и откровенным постом, где объяснила, что этот шаг для нее означает отказ от "ложных представлений" о красоте и принятия собственного тела.

Видео дня

В своем Instagram Милано подчеркнула, что решение было осознанным и связано с ее личным опытом. По словам актрисы, в молодости она верила, что увеличенная грудь поможет ей стать "привлекательной, любимой, успешной и счастливой".

Сегодня же она признается, что это были ложные нарративы, которые навязывало общество, и что настоящая женственность не зависит от хирургических изменений.

"Сегодня я отпускаю эти ложные представления, те части меня, которые на самом деле никогда не были частью меня. Я отпускаю тело, которое было сексуализировано, которое подвергалось насилию, которое, как я верила, было необходимым для того, чтобы быть привлекательной, любимой, успешной, счастливой", – отметила актриса.

Она добавила, что этот шаг также делает ради своей 11-летней дочери Беллы, чтобы уберечь ее от чувства давления и нездоровых требований, с которыми сама сталкивалась годами.

Вместе с тем Милано подчеркнула, что ее выбор не является универсальным рецептом для всех женщин. "Многие женщины найдут свободу и красоту в выборе имплантатов. То, что для меня является ложным рассказом, для них может быть именно тем, что нужно, и я очень рада, что мы все можем найти свою женственность и спокойствие на своих условиях", – отметила она.

Актриса также вспомнила, что ее вдохновил пример ведущей реалити-шоу RuPaul's Drag Race Мишель Висаж, которая несколько лет назад тоже удалила импланты и публично рассказала об этом опыте.

Милано добавила, что сейчас чувствует себя счастливой и полноценной без всяких вмешательств в свое тело. "Сегодня меня любят, я женственна, я привлекательна и я успешна. И все это не благодаря имплантам. Я все еще буду такой, когда проснусь, а их не будет. Сегодня я настоящая. Сегодня я свободна", – подчеркнула она.

Ранее OBOZ.UA писал, как изменились актеры сериала "Все женщины – ведьмы". Спустя более двух десятилетий после выхода ленты узнать некоторых его главных актрис стало довольно непростой задачей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!