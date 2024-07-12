Сашку Лирнику продали арбуз с большой скидкой, потому что подумали, что он Тарас Петриненко. Фото

Известный писатель и сценарист Сашко Лирник поделился забавной историей, которая случилась с ним на одном из украинских рынков. Как выяснил литератор, визуальное сходство между ним и известным певцом Тарасом Петриненко может быть финансово выгодным. По крайней мере, когда дело доходит до покупки арбуза.

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Забавной историей Лирник поделился в своем Facebook. Пост литературной звезды собрал более двух тысяч реакций и множество остроумных комментариев.

"Мгновение славы. Покупаю арбуз с фуры на рынке. Продавщица дает большую скидку. Спасибо. Она к своему мужу, который арбузы носит: "Знаешь кто это? Тарас Петриненко! Украина! Украиииинаааа!" – поделился Сашко Лирник.

Он решил не огорчать продавщицу и подыграть, чтобы у нее остались хорошие воспоминания о встрече с "певцом", которым притворился писатель.

"Подпеваю – пусть у людей будет радость. Надеюсь, что не очень криво пел. Думаю, что Тараса на базаре тоже кто-то Лирником называет, а он сказки рассказывает", – пошутил автор.

Ситуация показалась забавной для многих подписчика Саши Лирника.

"В следующий раз за скидку придется концерт на базаре давать", "Будешь Тарасу платить роялти", "Ничего, это хорошее сравнение! Но "Петриненко" уже могли и подарить", – поддержали Лирника украинцы.

Ранее OBOZ.UA писал, что писатель поделился опаской по поводу экранизации легендарного детского романа "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайко. Проблема состоит в особом стиле автора книги.

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