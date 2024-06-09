Современная молодежь не поймет: Саша Лирник объяснил, почему экранизировать 'Тореадори з Васюківки' будет крайне тяжело

Известный украинский писатель и сценарист Саша Лирник поделился опаской относительно экранизации легендарного детского романа "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайко, права на которую получили режиссеры Роман Краснощек и Антон Чистяков. Компанию им составит продюсер Вероника Степанчук. Проблема состоит в особом стиле автора книги, которую в виде фильма передать очень сложно.

По мнению Лирника, современная молодежь и дети не смогу понять книги, потому что не жили в условиях, описанных в книге. Поэтому, пишет он в Facebook, режиссерам придется хорошо постараться, чтобы объяснить легендарный роман.

"Дело в том, что там важнее не истории (достаточно простые и не слишком увлекательные), а именно язык Нестайко с описанием ситуации, комическими оценками и юморным подтекстом. Это когда читаешь об обычном событии, но качаешься со смеху, потому что автор так его описывает, что не можешь удержаться. А это передать изображениями, диалогами на экране никак не получится. Трудно экранизировать гениальное произведение, построенное не на экшене, а на юмористических размышлениях и сравнениях, которые, кстати, многим будут понятны. Потому что если нам, старикам, это смешно (потому что мы жили в этих реалиях), то для молодежи это ничего не значит", – объяснил Саша Лирник.

На собственном примере писатель объяснил, что современные дети не понимают многих вещей, которые в свое время понимали их родители, бабушки и другие старшие люди. Причина в том, что они сейчас живут "в других реалиях, другой мифологии и с другим бэкграундом".

"Пример. Ключевой эпизод, объясняющий почему именно Ява. Показать, как маленький мальчик говорит "Ява"? Без авторского голоса диктора о "Я Ваня" ничего не будет понятным. И так со всем. Выйдет ли это так, чтобы не было просто изложение книги параллельно с приключениями? Наверное, нет. Ведь это не сериал на десять фильмов. В книге сами эпизоды достаточно кратки. А вот смыслы и предыстория очень большие. Важнее здесь мнения персонажей, воспоминания, сравнения и параллельные аналогии", – продолжил писатель.

Несмотря на то, что Саша Лирник не верит в успешность будущей киноленты, он все же надеется, что ошибается и режиссерам удастся создать действительно крутую кинодоработку и передать весь шарм легендарной книги.

"А в книге практически все построено на "комических описаниях ситуаций". Например, шикарная вкусная фраза-описание "п‘ятипудова льоха Манюня" на экране превратится в простую толстую свинку. И что? И ничто. Очень хочу ошибаться. Ну очень хочу. Боюсь разочарования и потери этого "цимуса" и "вкуса" от книги. Просто события будут обычными событиями, пусть и точно по книге", – пишет писатель.

Однако Лирник считает, что самым оптимальным вариантом для будущего фильма будет добавление авторских идей и создание киноленты на основе книги, а не ее экранизации.

Ранее OBOZ.UA писал, в чем особенность украинского сериала "Спіймати Кайдаша". Он смог объединить целые семьи и стал очень популярен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!