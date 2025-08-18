'Самый влиятельный художник мира' Ай Вэйвэй засветился на фронте в Украине: почему в родном Китае его преследовали. Фото

Китайский художник, активист и правозащитник Ай Вэйвэй, которого мировая критика называет самым влиятельным современным художником, посетил Украину и побывал на боевых позициях на севере от Харькова. Его приезд стал событием не только для культурной жизни страны, но и для мирового художественного сообщества.

Фотографии визита опубликовал российский акционист и бывший издатель "Медиазоны" Петр Верзилов в Instagram, который сейчас служит в рядах ВСУ. На снимках Ай Вейвей стоит вместе с военными 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" в характерной футболке подразделения. Сам художник подтвердил подлинность фото, поставив лайк и прокомментировав пост.

Выставка на ВДНХ: проект о войне и мире

Приезд Ай Вэйвэя в Украину связан с его новым художественным проектом, который откроется 14 сентября в Киеве. Выставку "Три совершенно пропорциональные сферы и военный камуфляж, окрашенный в белый цвет" презентуют в Павильоне Культуры на ВДНХ.

Концепция инсталляции – осмысление природы современных войн, сокрытие фактов и идеологических манипуляций. Сферы олицетворяют исторические идеалы порядка и рациональности, а белый камуфляж, который их покрывает, символизирует цензуру и попытки "отбелить" реальность. Ай Вейвей отмечает, что этот проект является "диалогом о войне и мире, рациональности и иррациональности".

Голос свободы и сопротивления

Ай Вэйвэй – одна из самых ярких фигур мирового искусства и одновременно символ борьбы за свободу. Его жизненный путь тесно связан с репрессиями: еще в детстве он пережил ссылку вместе с отцом, поэтом Ай Цином, которого коммунистическая власть отправила в трудовые лагеря.

Во взрослой жизни художник стал критиком китайской государственной машины. Самой громкой стала его акция после землетрясения в Сычуани в 2008 году, когда под завалами школ погибли тысячи детей. Художник самостоятельно расследовал трагедию и обнародовал имена жертв, обвинив чиновников в коррупции и использовании некачественных материалов. За это Ай Вэйвэя избивали, преследовали, а в 2011 году арестовали в аэропорту Пекина и удерживали под стражей 81 день.

В том же году международное сообщество признало его самым влиятельным художником современности. В 2015-м он покинул Китай и переехал в Европу. Сейчас художник живет в Лиссабоне и продолжает работать над глобальными художественными проектами.

Ай Вэйвэй и Украина

После 24 февраля 2022 года Ай Вэйвэй неоднократно выражал поддержку Украине. Он стал одним из более 350 деятелей культуры, подписавших открытое письмо к политикам с призывом противостоять "агрессии Путина" и поддержать диалог с Россией только при условии ее немедленного и безусловного вывода войск с границ Украины, а также посвятил несколько работ теме войны.

Его скульптура "Арка", созданная в 2017 году как символ кризиса беженцев, приобрела новое значение после начала российского вторжения, когда миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

В 2024 году художник представил картину "Пшеничное поле с воронами" по мотивам полотна Ван Гога. Вместо птиц на ней изображены FPV-дроны, которыми украинские военные воюют на фронте. Таким образом Вейвей соединил классическую образность с реалиями современной войны.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2011 году власти Китая потребовали художника Ай Вэйвэя выплатить более 12 млн юаней ($1,9 млн) в качестве штрафа и компенсации за якобы неуплату налогов. Именно в тот период его арестовали по обвинению в "уклонении от уплаты налогов".

