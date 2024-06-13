Ребел Уилсон раскрыла причину, почему до сих пор не встретилась с родителями своей невесты Рамоны Агрумы: они живут в стране бывшего СССР

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон призналась, что до сих пор не познакомилась с родителями своей невесты – дизайнера Рамоны Агрумы. Ведь ее будущие свекор и свекровь живут в Латвии, а это страна не очень дружна с ЛГБТ+ сообществу.

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Ребел, которая два года назад "родила" дочь с помощью суррогатной матери, все же надеется, что вскоре она таки познакомится с семьей Рамоны. Ведь влюбленные собираются на отдых в Европу, сказала актриса, пишет Dailymail.

"Рамона родилась в Латвии, и эта страна не так дружна с ЛГБТК+, как другие страны. Есть еще части мира, которые не так восприимчивы к таким сообществам", – сказала Ребел Уилсон.

44-летняя звезда "Подружек невесты", которая начала встречаться с Рамоной Агруме в июне 2022 года, прежде чем пара обручилась, выразила надежду, что во время их семейного путешествия в Европу сможет встретиться с родителями любимой. Актриса также мечтает познакомить родственников с 19-месячной дочкой Ройс Лиллиан.

Ребел Уилсон надеется, что знакомство с будущими родственниками пройдет хорошо, ведь они – образованные люди. "Я буду очень рада встретиться с ними, потому что знаю, что они очень умны. Мама Рамоны – врач", – рассказала звезда "Идеального голоса".

Ребел призналась, что она чувствует себя "счастливой", ведь ее семья согласилась на ее нетрадиционные отношения. Даже ее бабушки и дедушки, которым за 90 очень хорошо воспринимают выбор внучки. Поэтому актриса надеется на подобную реакцию и семьи Рамоны.

Ребел Уилсон также поделилась воспоминаниями, как впервые рассказала своей любимой о том, что хочет воспользоваться услугами суррогатной матери.

"Когда я планировала использовать суррогатную мать, чтобы родить ребенка, я сделала несколько раундов ЭКО и пересадила один эмбрион. Но он, к сожалению, не сработал. Почти сразу во время встречи с Рамоной я планировала вторую пересадку эмбрионов и сказала ей: "Крошка, я не знаю, как тебе это сказать, но где-то в ноябре я рожу ребенка". Рамона просто посмотрела на меня и сказала: "Ну, я люблю тебя, и если у тебя будет ребенок, я буду любить твоего ребенка так же", – призналась Уилсон.

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