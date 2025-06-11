Украинский певец и солист рок-группы "Нервы" Евгений Мильковский рассказал, что страна-агрессор Россия разрушила его дом в Покровске Донецкой области. По словам исполнителя, ему больно видеть, как россияне просто стирают с лица земли города Украины и убивают людей, потому что такое решение принял "ущербный" диктатор РФ Владимир Путин.

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Из-за террористической деятельности врага у артиста все чаще появляются мысли, что он больше не сможет вернуться в родной населенный пункт. Об этом он рассказал в интервью российскому телеканалу "Дождь".

"Я не знаю, в какой больной ум может прийти мысль: "Давай я уничтожу все, снесу города, вообще полстраны, убью всех и будет замечательно". Это кто решил? Этот лысый ущербный? Но такова реальность. Мой дом разрушило просто. По центру здания, от крыши до первого этажа, все просто разорвано снарядом. Все друзья пишут, что мы якобы больше туда никогда не вернемся", – поделился певец.

В частности, как отметил Женя Мильковский, россияне уничтожили и большинство зданий, в которых он проводил много времени в юности. Исполнителю страшно даже думать, сколько людей были вынуждены покинуть родные дома из-за большой войны.

По словам солиста "Нервов", ему сложно сказать, действительно ли граждане РФ не знают, что делает их армия на территории Украины, или же просто не хотят этого осознавать. Он объяснил: "Люди все разные и почти все конченые в этом мире. Мне кажется, что очень малое количество людей пытаются в чем-то разобраться. Мне не нравится то, что происходит. Очевидно, что мы все делаем неправильно. Доносить мысль можно хоть тысячу раз, но больше влияют обстоятельства и условия, в которых люди живут. Как воспитывали людей, которые верят или не верят во что-то. Кто-то становится сильным "Z-ником" и направляет ракеты на детей. Почему он такой? Я не знаю. А кто-то, как и я когда-то, в Покровске сдает металл и бутылки, и ему так безразличны политические разговоры. Он думает о том, что ему сегодня поесть".

Стоит отметить, что группа "Нервы" была основана в 2010 году в Киеве, однако довольно быстро участники переехали в Россию, где и начали строить карьеру. По словам Жени Мильковского, соответствующее решение они приняли из-за того, что совсем не могли развиваться в Украине, а вот в РФ получили довольно выгодное предложение. Место жительства певец сменил где-то в 2014 году и никогда не мог представить, что может начаться кровавая война.

"То, что я сейчас скажу, может многих против меня настроить. У меня была такая ситуация, когда мне в Украине говорили "ты предатель, ты выступаешь в России для врагов". Но мои слушатели – не враги, и Крым они не забирали", – говорил артист.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Мильковский бросился в объятия "хорошего русского" на концерте в США.

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