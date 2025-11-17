Рок-группа 'Без обмежень' собрала более $185 тысяч для Сил обороны во время тура в США и Канаде

Украинская рок-группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" во время благотворительного тура по США и Канаде аккумулировала 185 966 $ на нужды Сил обороны Украины. Ребята сыграли 16 концертов в октябре 2025 года.

Видео дня

"27 000 километров дороги, 16 концертов и десятки тысяч слушателей по всему североамериканскому континенту – все это трансформируется в дроны. Спасибо, что посещаете наши концерты. Вместе делаем свое дело!" – поделились "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" в своих соцсетях.

Сообщение группы: instagram

С 1 по 30 октября "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" отыграли 16 концертов в разных городах США и Канады.

Благодаря этим концертам удалось аккумулировать около 8 000 000 гривен на Силы обороны Украины. Все вырученные средства будут направлены на закупку FPV-дронов и наземных роботизированных комплексов.

"Это уже третий наш тур по Северной Америке за время полномасштабного вторжения и 185 966 $ – это рекордная сумма сбора. Эта сумма была аккумулирована из донатов, с аукционов, продажи мерча и личного заработка группы", – делится Сергей Танчинец.

"Общая сумма средств, которые удалось получить из трех туров "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" по США и Канаде – более 500 000 $. Мы благодарны нашим организаторам MoLoKo, двум благотворительным фондам – Help Heroes Of Ukraine и Liberty Ukraine – за помощь и всю работу, проведенную для организации этого тура.

Но самая большая благодарность, конечно, людям, которые приходили к нам на концерты и тем самым донатили. Ведь каждый билет на наш концерт – это вклад в общее дело", – сказал Сергей Танчинец, лидер группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

Мировой благотворительный тур "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" продлится до середины 2026 года: группа сыграет еще несколько десятков концертов в городах Европы. Также, параллельно с зарубежными концертами, "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" отправляется в большой тур по Украине с эксклюзивной акустической программой.

График концертов "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" и билеты можно найти на официальном сайте группы: www.bezobmezhen.ua

С начала полномасштабного российского вторжения "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" играет много благотворительных концертов, таким образом уже удалось собрать более 101 миллиона гривен на нужды Сил обороны Украины. Ребята также выступают с акустической программой для наших военных, врачей, волонтеров, ГСЧСников и всех, кто ежедневно отстаивает независимость Украины.