Родственники верят, что здесь 'едят детей'. Анна Саливанчук призналась, имеет ли ее брат-военный из России отношение к войне против Украины

Актриса Анна Саливанчук призналась, что имеет родственников в России, с которыми уже давно не поддерживает никаких отношений. По словам артистки, ее двоюродные братья живут в РФ и остаются ярыми сторонниками российской пропаганды – настолько, что до сих пор верят в миф о "бандеровцах, которые едят детей".

Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA. Анна Саливанчук говорит, что один из ее братьев – военный, но она уверена, что он не имеет отношения к войне в Украине. Артистка также затронула тему совместных съемок украинских актеров с россиянами и призналась, что ей стыдно, что снималась в русскоязычных фильмах.

"Я никогда не поддерживала с кем-то из российских актеров дружеских отношений – ни до войны, ни после полномасштабного вторжения. Только одному артисту написала после российского вторжения: "Почему молчишь? Давай говори". Мы много раз играли вместе. И он отписал: "Все, что тебе остается, – обнимать близких", – рассказала Саливанчук.

"В России живут мои родственники – двоюродные братья с семьями, но мы не общались уже даже до войны, – призналась актриса. – Они зомбированы, верят, что "бандеровцы едят детей". Хотя один из них более трезво все оценивает – время от времени общается с моим братом. Другой – военный, но не думаю, что имеет какое-то отношение к нынешней войне. Кажется, он уже на пенсии. Виделись мы давно, я даже не помню, как они выглядят".

"Знаете, мне сейчас очень стыдно, что до войны мы говорили на русском, снимались на языке страны-агрессора, – продолжила актриса. – В кадре на машинах были российские номера, надевали для кадра полицейскую форму – то российскую, то нашу. С началом полномасштабного вторжения я перешла на украинский. Муж сначала время от времени возвращался к русскому, но я всегда просила его не говорить на нем при детях. Если бы мне тогда кто-то сказал, что все это обернется войной, я бы никогда не снималась в тех фильмах. Никогда. Но, к сожалению, не верила, что такое может произойти".

