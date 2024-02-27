'Родители Фиби – близнецы'? Как выглядят мама и папа звезд 'Друзей' и почему фанаты сочувствуют Дженнифер Энистон

Фанаты легендарного ситкома "Друзья" неоднократно видели "родителей" главных героев на экране. Однако в сети показали, как они действительно выглядят в реальной жизни.

Пользователи были удивлены сходством актеров и родителей. Фото опубликовали на одном из фан-аккаунтов сериала в Instagram.

Мэтт Леблан (Джои)

Лиза Кудроу (Фиби)

Дэвид Швиммер (Росс)

Дженнифер Энистон (Рейчел)

Мэттью Перри (Чендлер)

Кортни Кокс (Моника)

Поклонники сериала делились своими впечатлениями от подборки в комментариях:

"Родители Фиби – близнецы?"

"Отец Джоуи – буквально Джоуи".

"Моника – копия ее мамы".

"Лиза – точная копия и мамы, и папы".

Без внимания не осталась Энистон и ее родители:

"Почему Дженнифер Энистон не похожа ни на одного родителя? Ее подменили при рождении?"

"Дженнифер совсем не похожа на своих родителей... Отец бросил ее, а мать ненавидела, бедная Джен".

"Родители Рэйчел – наименее симпатичные, а она родилась очень хорошенькой".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Дженнифер Энистон вызвала слухи о помолвке: звезда "Друзей" засветила кольцо с большим бриллиантом.

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