"Родители Фиби – близнецы"? Как выглядят мама и папа звезд "Друзей" и почему фанаты сочувствуют Дженнифер Энистон
Фанаты легендарного ситкома "Друзья" неоднократно видели "родителей" главных героев на экране. Однако в сети показали, как они действительно выглядят в реальной жизни.
Пользователи были удивлены сходством актеров и родителей. Фото опубликовали на одном из фан-аккаунтов сериала в Instagram.
Мэтт Леблан (Джои)
Лиза Кудроу (Фиби)
Дэвид Швиммер (Росс)
Дженнифер Энистон (Рейчел)
Мэттью Перри (Чендлер)
Кортни Кокс (Моника)
Поклонники сериала делились своими впечатлениями от подборки в комментариях:
"Родители Фиби – близнецы?"
"Отец Джоуи – буквально Джоуи".
"Моника – копия ее мамы".
"Лиза – точная копия и мамы, и папы".
Без внимания не осталась Энистон и ее родители:
"Почему Дженнифер Энистон не похожа ни на одного родителя? Ее подменили при рождении?"
"Дженнифер совсем не похожа на своих родителей... Отец бросил ее, а мать ненавидела, бедная Джен".
"Родители Рэйчел – наименее симпатичные, а она родилась очень хорошенькой".
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Дженнифер Энистон вызвала слухи о помолвке: звезда "Друзей" засветила кольцо с большим бриллиантом.
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