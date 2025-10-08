Родилась в России, а похоронена – в Украине: как выглядит могила Прони из фильма 'За двумя зайцами' и почему за ней не ухаживает дочь

На Байковом кладбище в Киеве покоится народная артистка Украины Маргарита Криницына – актриса, которая прославилась благодаря роли Прони Прокоповны в легендарном фильме "За двумя зайцами". Родившаяся в России, в городе Новая Ляля Свердловской области, она большую часть жизни прожила в Украине, где и завершился ее земной путь.

Умерла Криницына в 2005 году в возрасте 73 лет. Могила актрисы, которую показал блогер Владислав Тимошенко, расположена рядом с могилой мужа, заслуженного деятеля искусств Украины Евгения Оноприенко.

На ее памятнике, который выполнен в виде каменного столба, обрамленного стилизованной кинопленкой, выгравировано портретное изображение улыбающейся Маргариты Васильевны. Ниже золотыми буквами указано на русском языке: "Народная артистка Украины Криницына Маргарита Васильевна" и даты жизни – 1932–2005.

Подпись под портретом гласит: "Любимой маме, любимой Проне. Помню всегда. От дочери Алены".

Единственная дочь супругов сейчас живет в Москве и также работает в сфере киноискусства. Из-за войны, которую развязала Россия, она давно не бывала у родительской могилы и, вероятно, уже не приедет. Однако за территорией захоронения все же кто-то ухаживает, ведь могила не поросла бурьяном и на ней нет мусора и листьев.

Интересно, что роль, которая принесла Криницыной народную любовь, сама актриса не любила. Она вспоминала, что в день после премьеры фильма ожидала проснуться знаменитой и счастливой, но вместо этого услышала от дочери: "Мама, какая ты здесь страшная!" Муж тоже не оценил ее комедийный образ и признавался, что старался больше не смотреть эту ленту. Несмотря на это, именно Проня Прокоповна стала ее главной и самой запоминающейся ролью, с которой актрису ассоциировали до конца жизни.

В 1955 году Маргарита Криницына окончила Всероссийский государственный институт кинематографии, а уже с 1959-го постоянно жила в Киеве. Работала в театре, снималась в фильмах, однако больших главных ролей в кино так и не получила.

В 1996 году ей присвоили звание народной артистки Украины, а в 1999-м – Государственную премию имени Александра Довженко за роль Прони Прокоповны. За вклад в развитие украинского киноискусства актрису наградили орденом княгини Ольги III степени.

