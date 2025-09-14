Режиссер Олег Сенцов, которого незаконно судили в РФ, изменил свою работу на фронте: чем он теперь занимается

Украинский кинорежиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, который с начала полномасштабного вторжения России воюет в составе Вооруженных сил Украины, получил новую должность. Теперь он исполняет обязанности командира батальона в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина". После двух лет командования взводом, а затем ротой, он получил новое назначение.

Война и служба режиссера

Сенцов присоединился к рядам ВСУ в марте 2022 года, когда стал к обороне Киева в составе территориальной обороны. Впоследствии его перевели в 47-ю бригаду, где он последовательно прошел путь от командира взвода до командира штурмовой роты. Именно в этой роли он пробыл четыре месяца, после чего получил новое повышение – возглавил батальон.

За время службы режиссер неоднократно участвовал в ожесточенных боях, в частности под Авдеевкой, и несколько раз получал ранения. В 2023 году он впервые публично подтвердил, что был ранен в бою и проходил лечение в госпитале. Несмотря на это, он вернулся на фронт.

На конференции YES, которая проходила 12–13 сентября, Сенцов призвал меньше говорить о том, как закончится война, а больше делать конкретных шагов для ее завершения. Он отметил, что победой для него станет не только остановка врага на фронте, но и изменение политического режима в России.

Справка: какая численность батальона

Батальон – это основное тактическое подразделение в сухопутных войсках и частях морской пехоты. Он состоит из нескольких рот и отдельных взводов и входит в состав полка или бригады. Численность современного батальона достигает от 400 до 800 человек.

Отдельный батальон представляет собой самостоятельную административную единицу (часть). Штатным командиром батальона является офицер в ранге майора или подполковника.

Дело Сенцова

Напомним, 10 мая 2014 года российские силовики похитили Олега Сенцова в оккупированном Симферополе. Ему инкриминировали подготовку "терактов" и приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В тюрьме Сенцов подвергся пыткам и жестокому обращению. Его арест и приговор вызвали международный резонанс – за освобождение режиссера выступили ведущие деятели мирового кино и правозащитные организации.

В сентябре 2019 года Сенцова освободили в рамках большого обмена пленными между Украиной и Россией. Вернувшись на родину, он продолжил творческую работу, однако после начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ.

