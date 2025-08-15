Разворачивали лицом к стене и давали поблажки: 'бог мяса' раскрыл неожиданные секреты 'МастерШефа', которые остаются за кадром

Звезда программы "МастерШеф. Профессионалы" Алик Мкртчян, который называет себя "богом мяса", раскрыл интересные подробности о проекте, которые не показывают зрителям. По словам кулинара, на съемки каждого конкурса команда шоу выделяет один полноценный день, а между участниками и судьями чувствуется сильная пропасть.

Кроме того, как отметил шеф-повар, редакторы проекта довольно придирчиво относятся к тому, чтобы делать все выпуски как можно более интересными, поэтому нередко гиперболизируют слова конкурсантов. Об этом он рассказал в интервью Мирославе Мандзюк.

"Надо сказать, что мы не знаем, какой конкурс будет. Один выпуск, который видят зрители, снимается три дня. Каждый конкурс это один день. Пока нас всех привели, нагримировали, потом проверить звук, выстроить нас в линию – это все время. Далее конкурс, и он действительно длится столько, сколько дают на счетчике. Когда все заканчивается, – вердикты. Дается минут 20-30 на участника. После того как все закончилось, нас забирают давать интервью. Оно длится часами. Я стал любимчиком, потому что кайфовал от процесса и приходил заряженный на то интервью. Могли преувеличивать процесс и дать какой-то острый комментарий. Вырвать из контекста. Но это телевидение и надо такая драматургия", – высказался "бог мяса".

Как поделился Алика Мкртчяна, за кулисами проекта очень сильно ощущалась разница между экспертами и конкурсантами. Команда "МастерШеф" старалась минимизировать контакт участников с судьями, поэтому вводила довольно специфические правила.

"Нас отводили в другую комнату, когда они (судьи. – Ред.) заходили. Нас оборачивали лицом к стене, когда кто-то из судей шел в туалет. Это для того, чтобы мы не контактировали, ничего не спрашивали и не бросали каких-то фраз, потому что каждый хочет выделиться. Нас просили развернуться. Объясню почему: каждый выпуск начинается с новых образов. Это происходило для того, чтобы мы не видели, во что они одеты и давали свою настоящую реакцию", – рассказал шеф-повар.

Другой причиной такого требования к участникам Алик Мкртчян считает желание создателей шоу избежать подозрений в каких-то договоренностях с экспертами. Так, например, если бы Эктор Хименес-Браво улыбнулся кулинару, а его конкуренту нет, начали бы распространяться упреки о его привилегиях, которых на самом деле не было.

Интересной особенностью "МастерШефа" является и выбор продюсерами так называемых "звезд", которых пытались дольше держать на проекте, ведь на них "держится" эфир.

"Скажу очень непопулярную вещь, но мне кажется, могли сделать маленькую поблажку, если человек держит эфир. Продюсеры видят, что он звезда этого сезона. Но точно могу сказать, что люди вылетают из-за плохо приготовленных блюд. А что касается этих "звезд", то их не ставят капитанами, чтобы они не вылетели в первых сериях", – поделился шеф-повар.

