Раскрыта неожиданная причина, почему король и королева Великобритании не пристегиваются ремнями безопасности в авто

Британская королевская семья часто демонстрирует свободный подход к безопасности, когда речь идет об использовании ремней безопасности в автомобилях. Членов семьи, в частности короля Чарльза III и королеву Камиллу, а также покойную королеву Елизавету II и ее дочь принцессу Анну, неоднократно замечали в машинах без пристегнутых ремней, что вызывает множество вопросов среди общественности.

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Оказывается, за этим стоит целый ряд неожиданных, но очень важных причин, о которых рассказал Daily Mail эксперт по безопасности Майкл Чандлер. Основная причина отказа от ремней безопасности королевской семьей связана с протоколом безопасности, а именно с возможностью быстро покинуть автомобиль в случае опасности.

Члены королевской семьи могут быть в ситуациях, когда риск для их безопасности чрезвычайно высок, и в таких случаях критически важно, чтобы они могли выйти из автомобиля в считанные секунды.

Чандлер отмечает, что на обычных поездках, например, в Лондоне или на скоростных трассах, королевская семья, вероятно, соблюдает правила и пристегивается ремнем безопасности, как и все остальные граждане. Однако в ситуациях, когда речь идет об угрозе для жизни, время, необходимое для эвакуации, может стать решающим фактором. В таких случаях отказ от ремня безопасности становится стратегическим шагом, позволяющим королевским лицам действовать быстро и без лишних помех.

Другой причиной, почему королевская семья может не пристегиваться, есть комфорт. По словам эксперта, для членов монаршей семьи очень важно выглядеть элегантно, особенно во время публичных выступлений или во время церемониальных поездок. Например, у мужчин ремень безопасности может смять их костюм или рубашку, не соответствующую высоким стандартам внешнего вида, которые принято придерживаться в королевской семье.

В таких случаях удобство и вид могут быть решающими факторами, влияющими на решение: пристегиваться или нет. Это может быть особенно заметно во время официальных мер, когда королевская семья часто появляется на публике, где их внешность имеет большое значение.

Королевская прерогатива и юридический иммунитет также объясняют, почему король и королева не подпадают под общие правила дорожного движения. Монархия освобождается от судебного преследования, и, как отмечает Чандлер, в случае непристегивания ремней других членов семьи, полиция, обеспечивающая их безопасность, не будет обжаловать такое решение.

Ранее OBOZ.UA писал, что Чарльз III тайно приобрел дом за 3 миллиона фунтов, чтобы оградить жену от нежелательных "гостей". В течение десятилетий Реймилл-хаус в Уилтшире был для Камиллы особым местом – ее личным пристанищем, где она могла избежать пристального внимания публики и проводить время в покое.

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