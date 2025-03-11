Чарльз III тайно приобрел дом за 3 миллиона фунтов, чтобы оградить жену от нежелательных 'гостей'

Король Великобритании Чарльз III совершил неожиданную покупку, которая не только стала финансовой инвестицией, но и решила серьезную проблему безопасности его супруги, королевы Камиллы. Монарх приобрел соседнюю с ее поместьем недвижимость под названием "Старая мельница" за 3 миллиона фунтов стерлингов (156 миллиона гривен) после того, как выяснилось, что она может стать местом для громких свадеб и аренды на Airbnb.

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В течение десятилетий Реймилл-хаус в Уилтшире был для Камиллы особым местом – ее личным пристанищем, где она могла избежать пристального внимания публики и проводить время в покое, пишет Daily Mail. Однако продажа соседнего дома могла превратить ее тихий уголок в постоянное место празднований с толпами гостей, музыкой и незнакомцами, прогуливавшихся буквально в нескольких десятках метров от ее частной территории.

"Подумайте об этом – десятки свадебных гостей каждые выходные гуляют по ту сторону ее забора", – сообщил королевский источник.

Камилла и ее служба безопасности также были обеспокоены тем, что новые владельцы "Старой мельницы" могут расширить его использование для краткосрочной аренды через сервисы типа Airbnb. Когда ситуация обострилась, Чарльз вмешался и в последний момент заблокировал продажу. Он лично приобрел поместье, чтобы устранить угрозу и сохранить конфиденциальность жены.

"Старая мельница" теперь будет сдана в аренду "проверенному арендатору", который не будет использовать его для громких мероприятий. Это также позволило королю получить контроль над частной дорогой длиной 400 ярдов, ведущей к обоим имениям.

"Я понимаю, что Камилла хочет, чтобы это улучшило ее конфиденциальность. Но, что важнее, она захочет контролировать подъездную дорогу, которая находится на земле этой собственности. Тогда она могла бы запретить публике приближаться к Реймиллу. Это облегчило бы жизнь ее охранникам", – добавил анонимный королевский источник.

Эта ситуация стала кульминацией давнего конфликта между Камиллой и владельцами "Старой мельницы". Бывший владелец, Фил Клейтон приобрел дом семь лет назад за 675 тысяч фунтов (35 миллионов гривен) и сразу начал масштабную реконструкцию. Одним из самых спорных решений стало переоборудование старого гаража в апартаменты для аренды. Жилье, расположенное всего в 200 футах от входа в Реймилл-хаус, начали активно сдавать в Airbnb. Туристы со всего мира могли наблюдать за королевой и даже пользоваться той же дорогой, что и она. Это вызвало негодование со стороны Камиллы и ее службы безопасности.

Последние полтора года стали для Камиллы непростыми. После коронации Чарльза III в 2023 году она столкнулась с новыми обязанностями в королевской семье, а также с проблемами его здоровья – в прошлом году королю поставили диагноз рак. Теперь, больше чем когда-либо, она нуждается в личном пространстве и покое, и именно это обеспечила покупка "Старой мельницы".

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