Прятались за темными очками: Райан Гослинг впервые за 10 лет появился на людях с женой и детьми. Фото

Актер и звезда "Барби" Райан Гослинг посетил Олимпийские игры 2024 в Париже, Франция, и взял с собой жену-актрису Еву Мендес и двух дочерей – 9-летнюю Эсмеральду Амаду и 8-летнюю Амаду Ли. Супруги для маскировки решили одеть солнцезащитные очки, чтобы насладиться спортивными состязаниями без вмешательства фанатов.

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Пара в последний раз появлялась на публике вместе около 10 лет назад. Как сообщает Hello!, семья в воскресенье, 4 августа, наблюдала за финалом соревнований по спортивной гимнастике на брусьях среди женщин. Олимпиада проходила на крытой арене "АккорХотелс" в районе Берси в Париже.

Ева Мендес надела черную блузу, распустила волосы и скрыла глаза за очками. Стоит отметить, что стадион крытый, поэтому никакие солнечные лучи туда не могли попасть. Скорее такое решение было попыткой спрятаться от фанатов, чтобы спокойно насладиться спортивным состязанием.

В солнцезащитных очках был также Райан Гослинг. В частности, он накинул на белую майку красную рубашку, а свою фирменную стрижку спрятал под зеленой кепкой. На руках актер держал младшую дочь, а старшая стояла рядом с отцом.

Семейное созерцание соревнований стало первым появлением детей Райана Гослинга на людях. В последний раз с женой вместе актер фотографировался в 2012 году после премьеры "Места под соснами" на Международном кинофестивале в Торонто.

Ранее OBOZ.UA писал, в чем секрет крепких отношений Райана Гослинга и Евы Мендес, которые сам актер называет "мечтой". Пара начала встречаться еще в 2011 году.

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