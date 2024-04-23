Постоянно говорит, что она красива: в чем секрет крепких отношений Райана Гослинга и Евы Мендес, которые сам актер называет 'мечтой'

Голливудская актриса Ева Мендес недавно отпраздновала свое 50-летие. По словам инсайдеров, незабываемый праздник для звезды устроил ее 43-летний муж Райан Гослинг.

Как известно, пара начала встречаться еще в 2011 году. В настоящее время супруги воспитывают двух дочек. Источник, близкий к семье, называет влюбленных "невероятно счастливыми", пишет People.

"Райан постоянно повторял ей, что она красивая. Он сделал ее день рождения особенным", – говорит инсайдер. Источник добавляет, что Мендес и Гослинг поддерживают друг друга. Они также благодарны за финансовую свободу, которую дает им работа. Однако супруги ставят семью в приоритет. "Они прекрасно умеют все сбалансировать", – говорится в сообщении.

Роман Евы и Райана начался после съемок в фильме "Место под соснами". В январе 2024 года на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре актер вспомнил в речи жену: "Самое важное то, что я встретил девушку своей мечты, Еву Мендес, и у меня двое детей, о которых мечтал... Когда-то я мечтал сниматься в кино, а теперь фильмы сделали мою жизнь мечтой".

Мендес поставила на паузу актерскую деятельность, чтобы сосредоточиться на детях. Она неоднократно заявляла о том, что сделала это ради мужа, чтобы он мог продолжить свое дело. "Это было просто невербальной договоренностью: "Хорошо, он пойдет работать. Он действительно хорошо справляется со своей работой", – сказала Ева в одном из интервью.

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