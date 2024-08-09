Прямо во время концерта. У Анны Тринчер украли украшения на сумму более 220 тысяч гривен

Известная украинская певица и актриса Анна Тринчер рассказала, что во время концерта в Киеве стала жертвой преступников. Из сумки 23-летней артистки украли несколько украшений стоимостью более 220 тысяч гривен.

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Неприятной новостью знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. У нее исчезли браслет и кольцо от Cartier.

"Утро не из приятных новостей. Плюс один ох*ренный концерт, минус 5000 евро", – написала исполнительница в соцсетях.

По словам Анны Тринчер, прямо перед концертом она сняла с себя драгоценности и положила в специальный мешочек, хранящийся в сумочке. До того, как артистка отдала аксессуар своему пиар-менеджеру Тине, в течение длительного времени он находился в гримерке без присмотра. Певица предполагает, что именно тогда преступники украли драгоценные украшения.

Знаменитость до последнего надеялась, что драгоценности забрала представительница ее команды, ведь, по словам певицы, на браслет и кольцо она самостоятельно зарабатывала в течение длительного времени.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анна Тринчер оскандалилась поездкой на свадьбу в Молдову в известную блоггершу, где были россияне.

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