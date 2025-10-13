Профессиональные пилоты и опасные трюки: группа Anothers презентовала драйвовый клип 'Виражи'

10 октября группа Anothers представила новый сингл и клип "Віражі" – работу, которая соединила музыку, скорость и настоящий дрифт. Съемки длились два дня и проходили при участии профессиональных украинских пилотов.

Видео дня

В клипе снялись Сергей Дышкант – один из топ-5 дрифт-пилотов Украины и технический консультант проекта, самый молодой дрифт-пилот страны Тимофей Василенко (15 лет), а также две дрифтерки – 18-летняя Анастасия Брунарская, фотограф, и Наталья Владыкина, врач-репродуктолог.

"Виражи" для меня – это не просто песня, это опыт. Главный месседж нашей работы – держи руль своей жизни. Я благодарен профессионалам-спортсменам, которые приняли участие в клипе и помогли сделать все технически точно и безопасно. Мы вместе создали настоящую историю о движении, риске и силе команды", – комментирует фронтмен Anothers Юрий Амелин.

В клипе использованы реальные дрифт-сцены, которые участники предварительно отрабатывали несколько дней. Юрий Амелин лично проходил подготовку и стал частью выполнения трюков. Проект реализован при поддержке Федерации автоспорта Украины.

"Віражі" – это сочетание живой энергии автоспорта, драйва и эмоций, отражающих главную идею песни: движение вперед, несмотря на риск и неизвестность.

Сингл доступен на всех стриминговых платформах.

Клип "Віражі" – на официальном YouTube-канале Anothers.