Продюсер 'Голосу країни' ответил, брали ли деньги из госбюджета на съемки нового сезона проекта

В Польше стартовали съемки нового 13-го сезона вокального шоу "Голос країни". Это впервые, когда проект будет сниматься за пределам Украины. После скандала с комедийным сериалом "ПГТ Ингулец", который собирался снимать Юрий Горбунов за 33 миллиона гривен из госбюджета в условиях полномасштабной войны, украинцев заинтересовал вопрос и касательно финансирования музыкального шоу.

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Продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк заверил, что из государственного бюджета деньги на съемки не выделялись. Об этом он сообщил в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, по словам Завадюка, съемки 13-го сезона полностью профинансировали европейские партнеры.

"Мы действительно очень поражены уровнем участников и тренерской панелью, а также поддержкой польской стороны. И я скажу, что этот проект проходит, как и говорил президент Украины, при поддержке европейских партнеров. Именно так мы снимаем "Голос країни". Я могу сказать абсолютно смело, что здесь нет никаких денег из бюджета, все это при поддержке наших партнеров из Польши, и мы очень благодарны за то, что украинцы могут звучать сейчас", – прокомментировал продюсер.

Отметим, 13 сезон украинского "Голосу країни" – это совместный проект "1+1" и польского вещателя TVP. Подготовка к съемкам стартовала еще 21 июля. Президент второго канала Матеуш Матышкович также подтвердил, что съемки полностью профинансировала польская сторона.

Тренерами нового сезона стали фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Артем Пивоваров, продюсер и сооснователь лейбла ENKO Иван Клименко, а также певица Надя Дорофеева. Кстати, выбор последней судьи вызвал неоднозначную реакцию в сети. В комментариях многие фаны писали о том, что продюсеры обещали полностью обновленный тренерский состав, а Дорофеева уже занимала эту должность ранее.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известный украинский музыкант, экс-лидер группы "Тартак", а с началом полномасштабной войны еще и воин ВСУ Александр Положинский на днях раскритиковал "Голос країни", обвинив его в популяризации российского контента. Представители 1+1 media отреагировали на слова артиста, заявив, что "говорить о преобладании российских хитов на шоу просто неуместно".

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