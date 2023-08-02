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Продюсер "Голосу країни" ответил, брали ли деньги из госбюджета на съемки нового сезона проекта

Анна Кравчук
Шоу Oboz
2 минуты
1,6 т.
Продюсер 'Голосу країни' ответил, брали ли деньги из госбюджета на съемки нового сезона проекта

В Польше стартовали съемки нового 13-го сезона вокального шоу "Голос країни". Это впервые, когда проект будет сниматься за пределам Украины. После скандала с комедийным сериалом "ПГТ Ингулец", который собирался снимать Юрий Горбунов за 33 миллиона гривен из госбюджета в условиях полномасштабной войны, украинцев заинтересовал вопрос и касательно финансирования музыкального шоу.

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Продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк заверил, что из государственного бюджета деньги на съемки не выделялись. Об этом он сообщил в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, по словам Завадюка, съемки 13-го сезона полностью профинансировали европейские партнеры.

"Мы действительно очень поражены уровнем участников и тренерской панелью, а также поддержкой польской стороны. И я скажу, что этот проект проходит, как и говорил президент Украины, при поддержке европейских партнеров. Именно так мы снимаем "Голос країни". Я могу сказать абсолютно смело, что здесь нет никаких денег из бюджета, все это при поддержке наших партнеров из Польши, и мы очень благодарны за то, что украинцы могут звучать сейчас", – прокомментировал продюсер.

Продюсер "Голосу країни" ответил, брали ли деньги из госбюджета на съемки нового сезона проекта

Отметим, 13 сезон украинского "Голосу країни" – это совместный проект "1+1" и польского вещателя TVP. Подготовка к съемкам стартовала еще 21 июля. Президент второго канала Матеуш Матышкович также подтвердил, что съемки полностью профинансировала польская сторона.

Продюсер "Голосу країни" ответил, брали ли деньги из госбюджета на съемки нового сезона проекта

Тренерами нового сезона стали фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Артем Пивоваров, продюсер и сооснователь лейбла ENKO Иван Клименко, а также певица Надя Дорофеева. Кстати, выбор последней судьи вызвал неоднозначную реакцию в сети. В комментариях многие фаны писали о том, что продюсеры обещали полностью обновленный тренерский состав, а Дорофеева уже занимала эту должность ранее.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известный украинский музыкант, экс-лидер группы "Тартак", а с началом полномасштабной войны еще и воин ВСУ Александр Положинский на днях раскритиковал "Голос країни", обвинив его в популяризации российского контента. Представители 1+1 media отреагировали на слова артиста, заявив, что "говорить о преобладании российских хитов на шоу просто неуместно".

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