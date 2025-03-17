Украинская певица-предательница вышла замуж за экс-мужа Бузовой и фигуранта 'Миротворца': фото со свадьбы в Москве

Певица-предательница Мари Краймбрери, которая когда-то была украинкой, но об этом забыла после переезда в РФ, вышла замуж за российского шоумена, путиниста и фигуранта "Миротворца" Давида Манукяна (в сети известного как Dava), ранее бывшего мужем "звезды"-пропагандистки Ольги Бузовой. Новоиспеченные супруги не могли упустить возможность похвастаться своим "светлым" днем, поэтому в соцсетях показали несколько фотографий со свадьбы, хотя сама церемония прошла еще в начале февраля.

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На снимках Краймбрери позирует в свадебном платье, которое подчеркивает ее беременность, а Манукян радостно демонстрирует обручальное кольцо. Шоумен решил рассказать в соцсетях, насколько он счастлив в браке с украинкой-предательницей.

"В свои 32 я нахожусь в статусе любящего мужчины и будущего отца. В свои 32 я абсолютно счастливый человек", – заявил Манукян, которого несколько лет назад экс-любимая, Ольга Бузова, обвиняла в абьюзе, избиениях и изменах.

Очевидно, Краймбрери это не смутило, ведь ей, похоже, комфортно не только в объятиях скандального шоумена, но и в стране, уже более двух лет уничтожающей ее Родину. Напомним, певица, уроженка Кривого Рога, вместо того чтобы поддержать Украину, решила зарабатывать на кровавых концертах в России. Между тем, ее родственники до сих пор живут под обстрелами.

В первые дни полномасштабного вторжения артистка еще записывала слезящиеся видео, в которых сообщала, что ее дочь находится в Киеве. Вскоре публичные высказывания в соцсетях прекратились, а им на смену пришли новости концертов в России. На музыкальной премии "Жара", которая прошла весной 2022 года, она общалась с коллегами-путинистами, открыто поддерживающими так называемую "спецоперацию" на ее Родине.

Напомним, Давид Манукян – известная фигура в российском шоу-бизнесе. Бывший блогер, а ныне артист и телеведущий активно поддерживает путинский режим, участвует в пропагандистских мероприятиях и даже незаконно посещал оккупированный Крым. Именно за это его внесли в базу "Миротворца" – списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что певица Анна Тринчер пыталась "достучаться" до украинских звезд, избравших для себя путь пропагандистов. Среди них было и Мари Краймбрери. По ее словам, они поступили крайне недостойно, умолчав об убийствах людей, среди которых сотни тысяч их фанатов, которые принимали их в Украине "с открытыми руками и глазами".

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