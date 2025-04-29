Принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают годовщину свадьбы: как они изменились за 14 лет. Фото тогда и сейчас

Ровно четырнадцать лет назад, 29 апреля 2011-го, Кейт Миддлтон и принц Уильям официально увязали себя узами брака. Их роскошная свадебная церемония, за которой имели возможность наблюдать миллионы людей во всем мире, проходила в Вестминстерском аббатстве.

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За время супружеской жизни принц и принцесса Уэльские стали родителями троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Однако отпраздновать годовщину свадьбы королевские супруги решили не дома в семейном кругу, а в Шотландии, пишет Reuters.

Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в страну с двухдневным визитом. Они проводят время на островах Малл и Айона, где встретятся с местными фермерами, производителями, мастерами и побывают в нескольких общественных центрах.

Конечно, кроме выполнения королевских обязанностей, супруги найдут время и для личного празднования. Кейт Миддлтон и принц Уильям проведут годовщину в небольшом изолированном коттедже с собственной кухней на острове Малл. Эта территория славится своими живописными пейзажами.

Именно Шотландию для празднования 14-летия свадьбы принц и принцесса Уэльские выбрали не случайно. Старший сын Чарльза III рассказывал, что страна имеет для них особое значение.

"Шотландия невероятно важна для меня и всегда будет занимать особое место в моем сердце. Джордж, Шарлотта и Луи уже знают, насколько важна Шотландия для нас обоих. Мы не сомневаемся, что они вырастут, разделяя нашу любовь и связь со страной", – говорил принц Уильям.

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