Премия 'Грэмми 2025' отгремела со скандалами и слезами: кто одержал победу, а кто ушел с пустыми руками

В ночь со 2 на 3 февраля в Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения премии Grammy. На важном событии присутствовали мировые звезды музыкальной индустрии, которые не могли сдержать своих эмоций независимо от того, получили желаемую награду или покинули мероприятие с пустыми руками.

Триумфом вечера стал американский рэпер Кендрик Ламар, а вот лидер прошлогодних церемоний Билли Айлиш не получила ни одного золотого граммофона, пишет People. Бейонсе впервые за весь период своей долговременной карьеры была награждена престижной премией в категории "Лучший альбом".

Список победителей премии "Грэмми 2025"

Лучший альбом года – Бейонсе Cowboy Carter

Лучшая песня года – Кендрик Ламар "Not Like Us"

– Кендрик Ламар "Not Like Us" Лучшая запись года – Кендрик Ламар "Not Like Us"

– Кендрик Ламар "Not Like Us" Лучший новый артист – Chappell Roan

– Chappell Roan Лучший дуэт – Леди Гага и Бруно Марс "Die With a Smile"

Лучшее сольное поп-исполнение – Сабрина Карпентер "Espresso"

Сабрина Карпентер "Espresso" Лучший латиноамериканский поп-альбом – Шакира "Las Mujeres Ya No Llorán"

Шакира "Las Mujeres Ya No Llorán" Лучший кантри-альбом – Бейонсе "Cowboy Carter"

– Бейонсе "Cowboy Carter" Лучший рэп-альбом – Doechii "Alligator Bites Never Heal"

– Doechii "Alligator Bites Never Heal" Лучший альбом танцевальной/электронной музыки – Charli xcx "Brat"

– Charli xcx "Brat" Лучший альбом альтернативной музыки – St Vincent "All Born Screaming"

– St Vincent "All Born Screaming" Лучшее рок-исполнение – The Beatles "Now and Then"

– The Beatles "Now and Then" Лучшее рэп-исполнение – Кендрик Ламар "Not Like Us"

– Кендрик Ламар "Not Like Us" Лучшая рэп-песня – Кендрик Ламар "Not Like Us"

Лучшее кантри-исполнение в дуэте – Бейонсе и Майли Сайрус "II Most Wanted"

– Бейонсе и Майли Сайрус "II Most Wanted" Лучшая танцевальная/электронная запись – Justice and Tame Impala "Neverender"

Justice and Tame Impala "Neverender" Лучшая танцевальная поп-запись – Charli xcx "Von Dutch"

– Charli xcx "Von Dutch" Лучшая рок-песня – St Vincent "Broken Man"

– St Vincent "Broken Man" Лучший рок-альбом – The Rolling Stones "Hackney Diamonds"

– The Rolling Stones "Hackney Diamonds" Лучший R&B-альбом – Крис Браун "11:11 (Deluxe)"

Крис Браун "11:11 (Deluxe)" Лучшее исполнение альтернативной музыки – St. Vincent "Flea"

– St. Vincent "Flea" Лучший мировой музыкальный альбом – Matt B с участием Королевского филармонического оркестра "Alkebulan II"

– Matt B с участием Королевского филармонического оркестра "Alkebulan II" Лучший поп-альбом – Сабрина Карпентер "Short n' Sweet"

Лучший автор песен года – Эми Аллен

– Эми Аллен Лучший продюсер года – Дэн Нигро

Дэн Нигро Лучшая музыка для визуального медиа (фильмы, ТВ) – Ганс Циммер "Дюна: Часть вторая"

Торжественная церемония вручения премии "Грэмми 2025" стала достаточно эмоциональным событием. 43-летняя Бейонсе получила важную для своей карьеры награду, поэтому ее коллеги Леди Гага и Билли Айлиш не смогли сдержать слез. Несмотря на то, что автор самой популярной песни 2024 года "Birds of a Feather", по версии Spotify, не получила золотой граммофон, она растрогалась на мероприятии.

К сожалению, украинская певица Jerry Heil, которая претендовала на награду Best Song For Social Change Award (Награда за лучшую песню о социальных изменениях), не смогла одержать желаемую статуэтку на важном событии. Песня All Eyes On Kids, которую звезда представила на рассмотрение Академии звукозаписи, уступила композиции Deliver, что создали эмигранты Иман Джордан, Рой Гартрелл, Тем Джонс и Ариэль Лох.

Стоит отметить, что далеко не все знаменитости запомнились аудитории своими достижениями на "Грэмми 2025". Некоторые селебрити вошли в историю нынешнего мероприятия из-за скандальных ситуаций.

Ранее OBOZ.UA рассказал, за что наградили Klavdia Petrivna, Верку Сердючку и других звезд на премии Музвар.

