Постригся и отпустил бороду: Олег Винник встретился с 'волчицами' перед первым за три года концертом. Видео

Украинский певец Олег Винник, который в начале великой войны покинул территорию Родины, встретился со своими поклонницами перед первым за три года концертом в столице Чехии – Праге. Исполнитель пообщался с "волчицами" и раздал им свои автографы.

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Соответствующее видео появилось на Facebook-странице руководителя фан-клуба артиста Валерии Барон. Несмотря на то, что на обнародованной записи не понятно, о чем общался Винник с фанатками, можно увидеть, что они были рады встретить своего кумира.

"Этот момент настал! Мы так долго ждали! Встреча мечты! Олег и Таюне лично приветствовали первых участников фан-сообщества, прибывших в Прагу. Счастливы до безумия!" – подписала публикацию женщина.

Не менее положительные эмоции видео с исполнителем вызвало и у подписчиков Валерии Барон. Под опубликованной записью "волчицы" оставили немало комментариев:

"Как хорошо вас видеть улыбающимися!"

"Удачи вам наши любимые Олег Анатольевич и очаровательная Таюне! Любим Вас безгранично!"

"Искренне радуюсь за вас. К сожалению, у меня нет возможности приехать".

В Праге Олег Винник проведет два концерта 14 и 15 февраля. На сайте по продаже билетов указано, что их стоимость составляет 3000 чешских крон (приблизительно 5100 гривен). По информации, что появилась в соцсетях заведения The Diamond Hall, где будут проведены развлекательные мероприятия, кроме выступлений исполнителя, гостей ждут welcome-drink, фуршет и дискотека 90-х в перерывах между выходами артиста на сцену.

На обнародованной записи можно заметить, что внешний вид Олега Винника отличается от того, каким он был в первый год полномасштабного вторжения. Тогда исполнитель отрастил длинные волосы, ведь, по его словам, не мог встретить хорошего парикмахера в Берлине.

Однако, похоже, исполнителю все же удалось найти мастера, ведь перед встречей с волчицами он постригся. Кроме того, Олег Винник отрастил бороду, а вот до полномасштабного вторжения имел значительно короче волосы на лице.

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