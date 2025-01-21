После провала в Польше Олег Винник анонсировал два концерта в другой стране: сколько стоит билет

После того, как концерт в Польше украинского исполнителя Олега Винника, который в начале полномасштабной войны выехал в Германию, обернулся провалом, артист решил не опускать руки. 51-летний исполнитель анонсировал два своих новых шоу, которые состоятся в столице Чехии -– Праге.

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Соответствующая информация появилась на Instagram-странице заведения The Diamond Hall, где запланировано проведение мероприятий. Как отмечается в посте, посетителей, кроме выступления знаменитости, ждут welcome-drink, фуршет и дискотека 90-х в перерывах между выходами артиста на сцену.

Концерты Олега Винника пройдут 14 и 15 февраля. На сайте по продаже билетов указано, что желающим попасть на действо придется заплатить за них 3000 чешских крон (приблизительно 5100 гривен).

"В эти особые вечера, посвященные Дню влюбленных, OLEGG VYNNYK подарит свои лучшие хиты, наполненные любовью, искренними эмоциями и невероятной энергетикой. Любимые песни, которые касаются самых глубоких струн души, создадут волшебную атмосферу, которая останется с вами навсегда", – говорится в анонсе к выступлениям.

Напомним, в конце ноября 2024-го Олег Винник впервые после продолжительного перерыва анонсировал концерт в столице Польши – Варшаве. Мероприятие, которое руководитель фан-клуба артиста Валерия Барон назвала "прекрасной новостью перед Рождеством", должно было состояться 21 декабря.

Однако все произошло совсем не так, как планировалось. Дело в том, что билеты на выступление исполнителя почти никто не покупал. Цена самого дешевого из них составляла 1875,27 гривен, а вот за самый дорогой пришлось бы отдать 4180 грн. За две недели с даты объявления мероприятия было продано всего 1200 билетов. Это составляет 12,5% общего количества потенциальных присутствующих в зале.

В конце концов выступление Винника в Варшаве не состоялось. Его перенесли на апрель 2025 года, а официальной причиной такого решения команда артиста назвала технические проблемы.

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