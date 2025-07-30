Пошел против воли отца, женился в цирке и готовил особые завтраки: близкие Николая Мозгового вспомнили малоизвестные факты из его биографии

Пятнадцать лет назад, 30 июля 2010-го, оборвалась жизнь народного артиста Украины и легендарного композитора Николая Мозгового. Исполнитель сделал неоценимый вклад в развитие отечественной индустрии музыки, а его искренние и глубокие композиции до сих пор не теряют популярности среди украинцев. Однако, несмотря на свою популярность, в биографии деятеля культуры осталось немало фактов, о которых знали только его близкие люди.

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Так, например, Николай Мозговой связал свою жизнь с творчеством вопреки воле отца, а во время выступлений на сцене имел один четкий принцип – никогда не пел под фонограмму. Малоизвестные факты из жизни композитора рассказали его близкие для проекта "ЖВЛ".

Отец легендарного артиста, Петр Мозговой, имел прекрасные музыкальные данные и в свое время мечтал о карьере певца. Однако, когда этой же идеей загорелся его сын, был категорически против. Как рассказала дочь Николая Мозгового, Елена, композитор сначала прислушивался к папе, однако в конце концов поступил по своему.

"Он поступил в Харьковский юридический институт, но сбежал с государственных экзаменов. В это время надо было сдать вступительные экзамены в эстрадно-цирковую студию", – рассказала продюсер.

Тогда Николай Мозговой поступил в вокальное отделение, а затем начал учиться в Киевской консерватории. Именно там артист встретил любовь своей жизни – Виолетту. Как вспомнила Елена Мозговая, у отца было очень много девушек, но только ее мама смогла покорить его сердце. Композитор пытался завоевать внимание возлюбленной более года.

Свадьбу пара решила сыграть в помещении цирка. Виолетта стала для Николая Мозгового настоящей музой, а позже и поддержкой в творческой деятельности. Дело в том, что жена композитора брала на себя все организационные вопросы. Однако самым большим счастьем для супругов стало рождение дочери.

"Больше меня он никого в этой жизни не любил. Папа не умел долго сердиться. Он быстро отходил. Говорил, что иди сюда, я залазила на колени и все ок", – поделилась Елена Мозговая.

Николай Мозговой обожал выступать на сцене и, кстати, никогда не использовал фонограмму. По словам журналиста Дмитрия Гордона, артист просто не воспринимал коллег по цеху, которые не пели вживую. Он их называл "шептухами".

Как вспомнил композитор Александр Злотник, Мозговой всегда отстаивал украинскую песню и культуру. Он гастролировал по миру и помогал другим звездам отечественного шоу-бизнеса выходить на международные сцены. Однако его жизнь кардинально изменилась после 1994 года, когда он попал в страшную аварию. Состояние здоровья композитора значительно ухудшилось, но он смог не опустить рук и даже возглавил крупнейшую в нашей стране концертную площадку – Дворец Украина.

Кроме музыки, Николай Мозговой имел и другое увлечение – кулинарию. Дочь исполнителя вспомнила, что знакомые чуть ли не в очередь выстраивались к ним в гости, чтобы попробовать блюда, приготовленные отцом.

"Он встречал рассвет. Шел плавать на реку, разговаривал с деревьями и солнцем. На завтрак у него было пол-литра козьего молока, которое только что выдоили, и одно свежее яйцо", – рассказала Елена Мозговая.

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