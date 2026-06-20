"Получали копейки, а теперь..." Екатерина Кузнецова удивила правдой о заработках украинских актеров во время войны

38-летняя актриса Екатерина Кузнецова откровенно рассказала об изменениях в украинской киноиндустрии после начала большой войны. По словам знаменитости, на плечи артистов легла гораздо большая ответственность, однако от этого их гонорары не только не выросли, но и стали значительно меньше.

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Кузнецова не стала скрывать, что хотела бы в конечном итоге увидеть изменение этой тенденции, чтобы люди, посвятившие всю свою жизнь актерскому мастерству, имели достойные условия работы. О заработках украинских кинозвезд она рассказала в интервью 24 Каналу.

"Ничего не изменилось. Кроме того, что до полномасштабного вторжения наши актеры получали копейки, а теперь получают еще меньшие гонорары. Я уже более 20 лет наблюдаю за тем, как работает эта сфера изнутри, поэтому хорошо понимаю ее сильные и слабые стороны. И мне хотелось бы, чтобы украинское кино развивалось не только творчески, но и создавало лучшие условия для тех, кто посвящает ему свою жизнь", – отметила знаменитость.

В то же время, как подчеркнула Екатерина Кузнецова, уровень ответственности актеров перед публикой значительно вырос, ведь после 24 февраля 2022 года кино стало не просто развлечением, а инструментом сохранения памяти, культуры и идентичности нашего народа.

Напомним, что ранее о низких гонорарах отечественных актеров эмоционально высказывалась и народная артистка Украины Ольга Сумская. Она признавалась, что сейчас у нее даже нет четко определенного гонорара за съемочный день, более того, иногда она соглашается работать почти даром.

"Были времена, когда платили неплохо. Что нам та тысяча долларов? Мы сегодня мечтаем, чтобы столько платили украинским актерам. Но ведь мы достойны большего! Если украинское кино когда-нибудь будет на уровне голливудского, то и гонорары будут выше", – говорила звезда.

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