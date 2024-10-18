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Похожие на хозяев: фото звезд и их четырехлапых любимцев, которые заставят улыбнуться

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
102
Похожие на хозяев: фото звезд и их четырехлапых любимцев, которые заставят улыбнуться

Животные для многих людей во всем мире стали обязательными членами семьи. Для многих знаменитостей они – своеобразные друзья, которые разрадуются, когда это потребуется. Однако не всегда фанатам о них известно, ведь звезды редко берут на светские мероприятия животных или показывают в соцсетях.

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Периодически в интернете появляются споры, кого больше: любителей собак или кошек. Поговаривают, что это зависит от владельцев. Действительно ли четвероногие друзья настолько похожи на своих опекунов-звезд, покажет OBOZ.UA.

Бывает, что сходство между домашними питомцами и их хозяевами настолько поражает, что оно становится поводом для шуток и комплиментов: от волшебных кошек со взглядом а-ля Тейлор Свифт до "энергичных" собак, как у Скалы.

Деми Мур

В октябре Деми Мур заметили с маленькой собачкой, по имени Пилаф, которую ей подарила дочь Талула. Актриса носит собаку почти везде и редко оставляет дома одну.

Похожие на хозяев: фото звезд и их четырехлапых любимцев, которые заставят улыбнуться

Риз Уизерспун

Из фильма "Блондинка в законе", главную роль которого играла Риз Уизерспун, можно понять, что актрисе нравится песики. Дома ей компанию составляет бульдог Минни. "Все, что касается этой милой девочки, вызывает у меня улыбку", – рассказывала актриса.

Похожие на хозяев: фото звезд и их четырехлапых любимцев, которые заставят улыбнуться

Двейн Джонсон (Скала)

В 2022 году Скала показывал своего взрослого бульдога Хоббса, с которым выходил на прогулку, и подчеркнул, что он упрямый.

"Мы прошли с Хоббсом милю вниз по дороге, чтобы он мог подышать свежим воздухом, и угадайте, кому придется нести его домой, потому что он очень устал идти. Он буквально лег на траву и отказывался двигаться, если я не возьму его на руки. Он меня победил. Люблю этого маленького сына", – прокомментировал Скала.

Похожие на хозяев: фото звезд и их четырехлапых любимцев, которые заставят улыбнуться

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт обожает кошек. Она ухаживает за тремя четырехлапыми, одной из которых является шотландская вислоухая кошка. Что интересно, кошки певицы так же знамениты, как и их хозяйка, – они снимаются в ее музыкальных клипах, а внимательные зрители их видели в "Дедпуле 2".

Похожие на хозяев: фото звезд и их четырехлапых любимцев, которые заставят улыбнуться

Леди Гага

Леди Гага раньше ухаживала за тремя французскими бульдогами, когда двух из них в 2022 году похитили, а одна из собак сбежала. На фото ниже певица с одной из собачек в 2015 году.

Похожие на хозяев: фото звезд и их четырехлапых любимцев, которые заставят улыбнуться

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон имеет несколько собак, одна из которых – Клайди – появилась на шоу Jimmy Kimmel Show. А вот другого белого красавчика-лабрадора зовут Лорд Честерфилд.

Похожие на хозяев: фото звезд и их четырехлапых любимцев, которые заставят улыбнуться
Похожие на хозяев: фото звезд и их четырехлапых любимцев, которые заставят улыбнуться

Кара Делевинь

Кара Делевинь ухаживает за двумя персидскими котиками, которые на фото, что публиковала в Instagram актриса, похожи на нее – спокойные и сонные.

Похожие на хозяев: фото звезд и их четырехлапых любимцев, которые заставят улыбнуться
Похожие на хозяев: фото звезд и их четырехлапых любимцев, которые заставят улыбнуться

Ранее OBOZ.UA писал, каких домашних любимцев заводили члены британской королевской династии: у Чарльза III есть цыплята, а попугай Георга V ел с ним за одним столом.

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