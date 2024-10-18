Похожие на хозяев: фото звезд и их четырехлапых любимцев, которые заставят улыбнуться

Животные для многих людей во всем мире стали обязательными членами семьи. Для многих знаменитостей они – своеобразные друзья, которые разрадуются, когда это потребуется. Однако не всегда фанатам о них известно, ведь звезды редко берут на светские мероприятия животных или показывают в соцсетях.

Видео дня

Периодически в интернете появляются споры, кого больше: любителей собак или кошек. Поговаривают, что это зависит от владельцев. Действительно ли четвероногие друзья настолько похожи на своих опекунов-звезд, покажет OBOZ.UA.

Бывает, что сходство между домашними питомцами и их хозяевами настолько поражает, что оно становится поводом для шуток и комплиментов: от волшебных кошек со взглядом а-ля Тейлор Свифт до "энергичных" собак, как у Скалы.

Деми Мур

В октябре Деми Мур заметили с маленькой собачкой, по имени Пилаф, которую ей подарила дочь Талула. Актриса носит собаку почти везде и редко оставляет дома одну.

Риз Уизерспун

Из фильма "Блондинка в законе", главную роль которого играла Риз Уизерспун, можно понять, что актрисе нравится песики. Дома ей компанию составляет бульдог Минни. "Все, что касается этой милой девочки, вызывает у меня улыбку", – рассказывала актриса.

Двейн Джонсон (Скала)

В 2022 году Скала показывал своего взрослого бульдога Хоббса, с которым выходил на прогулку, и подчеркнул, что он упрямый.

"Мы прошли с Хоббсом милю вниз по дороге, чтобы он мог подышать свежим воздухом, и угадайте, кому придется нести его домой, потому что он очень устал идти. Он буквально лег на траву и отказывался двигаться, если я не возьму его на руки. Он меня победил. Люблю этого маленького сына", – прокомментировал Скала.

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт обожает кошек. Она ухаживает за тремя четырехлапыми, одной из которых является шотландская вислоухая кошка. Что интересно, кошки певицы так же знамениты, как и их хозяйка, – они снимаются в ее музыкальных клипах, а внимательные зрители их видели в "Дедпуле 2".

Леди Гага

Леди Гага раньше ухаживала за тремя французскими бульдогами, когда двух из них в 2022 году похитили, а одна из собак сбежала. На фото ниже певица с одной из собачек в 2015 году.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон имеет несколько собак, одна из которых – Клайди – появилась на шоу Jimmy Kimmel Show. А вот другого белого красавчика-лабрадора зовут Лорд Честерфилд.

Кара Делевинь

Кара Делевинь ухаживает за двумя персидскими котиками, которые на фото, что публиковала в Instagram актриса, похожи на нее – спокойные и сонные.

Ранее OBOZ.UA писал, каких домашних любимцев заводили члены британской королевской династии: у Чарльза III есть цыплята, а попугай Георга V ел с ним за одним столом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!