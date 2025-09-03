Похожа на Анджелину Джоли: как выглядела Вера Брежнева на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Фото

Нынешнее появление Веры Брежневой на Венецианском кинофестивале стало одной из самых ярких неожиданностей. 2 сентября певица появилась на премьере фильма "Дом динамита" режиссера Кэтрин Бигелоу и привлекла внимание публики своим образом, который напоминал стиль голливудской иконы – Анджелины Джоли.

Для своего выхода певица выбрала черное вечернее платье из бархата, которое выглядело одновременно сдержанно и роскошно. Драпировки на бюсте и бедрах удачно подчеркнули формы тела, а открытые плечи добавили образу утонченности. OBOZ.UA демонстрирует фото ее образа с того дня.

Стилисты решили сделать акцент на классической простоте: распущенные прямые волосы, минимум аксессуаров и яркая красная помада, которая стала главной изюминкой макияжа. Среди украшений – колье и кольцо, которые добавили сияния, но не перегрузили образ.

Неудивительно, что при созерцании фотографий артистки с фестиваля сразу на ум приходит появление Анджелины Джоли на прошлогоднем 81-м Венецианском кинофестивале. Голливудская актриса тогда выбрала платье нежного нюдового оттенка с богатой драпировкой, которое сочетала с меховой накидкой и изящной брошью. Подобно Брежневой, Джоли сделала ставку на распущенные волосы и классический макияж с ярко-красной помадой.

Основное отличие – в цветовой гамме. Если Джоли выглядела нежно и аристократично в кремовых оттенках, то Брежнева сделала ставку на силу контраста, выбрав черный бархат, который добавил ее выходу драматизма и загадочности. В результате два образа будто перекликаются между собой: драпированные ткани, открытые плечи, акцент на женственности и красные губы. Однако воспринимаются они совершенно по-разному – нежность против страсти, легкость против глубины.

