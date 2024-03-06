Похож на Тимберлейка. Лидер 'Бумбокса' показал себя 20 лет назад: как выглядит Хлывнюк сейчас

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поделился с подписчиками воспоминаниями о начале карьеры, когда он был на 20 лет младше. Сейчас артист не только музыкант, но и воин ВСУ, поэтому его имидж претерпел существенные изменения.

Если в юности 24-летний певец мог похвастаться шевелюрой, как у американского певца Джастина Тимберлейка, сейчас от нее остался только блеск на макушке. Актуальным и архивным фото Хлывнюк поделился в Instagram.

Он опубликован фото старого журнала, для которого позировал в желто-розовой клетчатой кофте с джинсами. Артист с волнистыми волосами нежно улыбался камере, напоминая Тимберлейка в годы его участия в бойз-бэнде NSYNC.

Стрижку как у Андрея Хлывнюка американец носил в 2000-х, когда встречался с Бритни Спирс. Позже он сменил прическу на более короткую.

Андрей Хлывнюк действовал более радикально. Уже давно он не носит волосы вообще, предпочитая шапки, кепки, а с недавних пор – шлемы.

Артист в шутку называет такие изменения в стиле "когда житуха потаскала". На новом фото звезда позировал без формы, улыбаясь в камеру.

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