'Почему мои соотечественники убивают других людей?' Звезда 'Сватов' одной фразой объяснил, почему нельзя простить россиян-'молчунов'

Актер и звезда комедийного сериала "Сваты" Александр Феклистов рассказал, почему по его мнению нельзя простить граждан РФ, которые решили замалчивать кровавую полномасштабную войну. Артист процитировал строчку из поэзии одного русского писателя, где говорится: "Чужого горя не бывает, кто это подтвердить боится, – наверное, или убивает, или готовится в убийцы".

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Своими мыслями актер поделился в интервью на YouTube канале Radio Van. Он отметил: пытается никогда не осуждать позицию других людей, однако до сих пор не может понять, почему кто-то продолжает молчать об ужасных событиях.

"Каждый принимает решение сам для себя. Я никого не осуждаю. Но с другой стороны, в какой-то части моей души, если она существует, бьется фраза поэта: "Чужого горя не бывает, кто это подтвердит боится, – наверное, или убивает, или готовится в убийцы. Вот это во мне живет. Почему славяне убивают друг друга. Почему мои соотечественники убивают других людей?" – высказался актер.

Напомним, что после начала полномасштабной войны Александр Феклистов публично обратился к своим коллегам из Украины со словам солидарности. Артист открыто заявил: испытывает стыд и позор за деятельность РФ на территории нашей Родины. Кроме того, он отметил, что власти России всеми способами пытаются закрыть гражданам глаза и уши.

"Дорогие мои украинские коллеги, с кем я работал, кто меня помнит, хочу выразить вам слова солидарности. Мы здесь в России испытываем невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось. Но это все мелочи в сравнении с тем, что терпит сейчас Украина", – говорил артист, – "Знаете, когда-то в моем детстве, в детском саду, была воспитательница, которая, если ты не засыпал в тихий час, очень сильно давила тебе на глаза, чтобы ты заснул. Так вот, с 24 февраля нам пытаются закрыть не только глаза, но и уши. Но тем не менее мы слышим и видим ваше горе и выражаем свою солидарность... Мы с вами".

Проукраинские настройки Феклистова замечала и его коллега по сериалу "Сваты", украинская актриса Анна Кошмал. По словам звезды, несмотря на то, что она почти не общалась с артистом вне съемочной площадки, не была удивлена его позицией.

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