'Мама, такой сильный взрыв'. Звезды показали, как пережили очередную ночь террора, и обратились к россиянам

В ночь на 10 октября Россия опять продемонстрировала свое "истинное лицо" и нанесла массированный удар по Киеву. Основной целью для атаки враг выбрал энергетику. Звезды отечественного шоу-бизнеса не смогли оставить без внимания очередной террор страны-агрессора и довольно резко обратились к россиянам.

Видео дня

Некоторые знаменитости, не подбирая слов, говорили об искренней ненависти к гражданам РФ. Другие показали, как провели эту ужасную ночь в укрытиях.

Даша Квиткова

Чтобы уберечь жизнь, блогер вместе с сыном Львом спустилась в паркинг. Она поделилась фотографией, на которой можно увидеть, как мальчик, свернувшись калачиком, спит на заднем сиденье автомобиля. Судя по посту Квитковой, Льву было действительно страшно из-за воздушной атаки, поэтому он обратился к ней со словами: "Мама, такой сильный взрыв".

Григорий и Кристина Решетники

Не смогла провести спокойно эту ночь в кроватях и семья телеведущего. Григорий Решетник поделился, что они с женой постоянно переносили детей то в безопасное место, то в комнаты, чтобы те имели возможность хотя бы немного поспать. Но все же, как отметил шоумен, сыновья постоянно пугались из-за взрывов.

"Ненависть к соседям укоренилась уже генетически. Желание одно: чтобы они распались, развалились, исчезли навсегда с карты мира. Но самое главное – искренняя благодарность нашим Силам обороны. Без вас не было бы и нас. Герои".

В свою очередь Кристина Решетник показала, как дети спали на полу в укрытии. Жена ведущего отметила, что в их доме, как и у многих других киевлян, исчез свет.

Ольга Сумская

Народная артистка Украины обнародовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой удалось зафиксировать момент, когда из-за вражеского удара столица погрузилась в темноту. Звезда коротко написала: "Киев! Левый берег – блэкаут".

Алексей Суханов

Реагируя на очередной вражеский обстрел, журналист, не подбирая слов, обнародовал в своих stories обращение к россиянам. Суханов сделал репост поста, где указано: "Мы и без света видим, что вы пид*р*сы".

Джамала

Не смогла не осветить в своих соцсетях террористическую деятельность страны-агрессора и певица Джамала. Знаменитость обнародовала жуткие кадры, на которых видно, что вследствие вражеской атаки разгорелась пожар в одной из многоэтажек столицы.

Напомним, что в ночь на 10 октября РФ запустила по Украине более 100 дронов-камикадзе типа "Шахед", а также крылатые и аэробаллистические ракеты. Последствия вражеской атаки ощутили на себе и жители Киева. Около 4 часов утра на левом берегу столицы пропал свет. Также возникли трудности с водоснабжением.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда сериала "Кухня" оказалась в эпицентре обстрела и показала изуродованный дом родителей.

