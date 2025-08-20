Первый открытый гей в истории монархии заговорил о 'грязном белье' семьи на публику

Кузен покойной королевы Елизаветы II, лорд Ивар Маунтбаттен, который вошел в историю как первый открытый гей британской монархии, публично раскритиковал свою мать Джанет Мерседес Брайс. Он откровенно обвинил маму в "лени" и заявил, что она почти не уделяла внимания их с братом воспитанию.

Видео дня

Кроме того, как отметил лорд Ивар Маунтбаттен, даже сейчас она не хочет проводить время с сыновьями, поэтому между ними нет теплых отношений. Соответствующая информация появилась на сайте издания Daily Mail.

"Моя мать никогда не заботилась о нас. Мы были на попечении немецкой няни и нас постоянно отправляли то туда, то сюда, и это было нормально. Я не жалуюсь, но что нас с Джорджем (братом лорда Ивара Маунтбаттена. – Ред.) раздражало, так это то, что, когда наши дети росли, мы часто спрашивали ее: "Почему ты не приедешь на Рождество?", "Почему ты не приедешь на выходные?". Ее стандартным ответом было, что "не хочется". Она объясняла это тем, что не имела желания паковать чемодан, потому что не знала, как это делать. Между мной и мамой нет никаких теплых чувств. Она прикована к постели с 2018 года, и это чисто из-за ее лени", – рассказал член британской королевской семьи.

Как вспомнил лорд Ивар Маунтбаттен, во время пандемии COVID-19 они с мужем Джеймсом Койлом решили забрать Джанет Мерседес Брайс к себе домой из Лондона. Кузен Елизаветы II волновался, чтобы мама не заболела, однако и тогда она продемонстрировала не лучшее поведение.

"Во время пандемии мы решили, что нужно привезти ее из Лондона, потому что за ней ухаживало много людей и, очевидно, она могла заразиться. Мы привезли ее мебель, а она обвинила Джеймса в краже ее телевизора", – поделился член семьи монархов.

Что известно о лорде Иваре Маунтбаттенне

Лорд Ивар Маунтбаттен родился в семье Джанет Мерседес Брайс и Дэвида Маунтбеттена, 3-го маркиза Милфорд-Хейвена. Он учился в школе Гордонстоун в Шотландии, где в свое время получали образование король Чарльз III и принц Филипп, а позже посещал колледж в Вермонте в США. Лорд Ивар Маунтбаттен является пра-пра-правнуком королевы Виктории, родственником Елизаветы II и принца Филиппа. В частности, он крестил племянницу британского короля – леди Луизу Виндзор.

В 1994 году Ивар впервые связал себя узами брака. Его избранницей стала Пенни Томпсон, которая, кстати, знала о ориентации любимого. Пара прожила вместе 16 лет и стала родителями трех общих дочерей: Эллы, Луизы и Аликс. Однако в 2010-м они приняли решение разойтись. Комментируя разрыв, кузен Елизаветы II отметил, что его избранница не чувствовала себя достаточно любимой и хотела от мужа больше, чем он мог ей дать.

В марте 2015 года лорд Ивар Маунтбаттен познакомился с директором службы обслуживания салонов авиакомпаний Джеймсом Койлом в Вербье, Швейцария. Они начали активно общаться, и уже через несколько недель член британской монархии познакомил избранника со своей семьей. Пара узаконила отношения в 2018 году. Конечно, их роман не остался без внимания общественности.

"То, что мировая пресса сразу привлекла ко мне внимание, провозгласив меня "первым геем-монархом", было довольно тревожным. Реакция моих друзей и семьи меня очень волновала, и мне было интересно, не разрушится ли мой мир. Мои опасения, конечно, были беспочвенными. Абсолютно все меня поддержали, и вскоре стало понятно, что по схеме вещей ваша ориентация не имеет значения для других", – отметил лорд.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно о драке в Букингемском дворце, которая произошла 12 лет назад между принцем Гарри и его дядей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!