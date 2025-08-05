Принц Гарри разбил нос дяде, который оскорбил Меган Маркл: стало известно о драке в Букингемском дворце, которая произошла 12 лет назад

Во время собрания королевской семьи Великобритании в 2013 году между принцем Гарри и его дядей, принцем Эндрю возникла довольно серьезная ссора. Младший брат Чарльза III пренебрежительно высказался о Меган Маркл, поэтому, защищая жену, герцог Сассекский якобы подрался с родственником и разбил ему нос.

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Как сообщает The Guardian, данные о конфликте в Букингемском дворце появилась в новой королевской биографии "Взлет и падение дома Йорков". Однако, стоит отметить, что сам принц Гарри подобную информацию отрицает.

Как говорится в отрывках биографии, принц Эндрю говорил оскорбительные слова в сторону Меган Маркл за спиной герцога Сассекского. Он считал избранницу племянника слишком старой для него и называл приспособленкой. Более того, принц Эндрю был убежден, что их брак является "самой большой ошибкой Гарри" и они якобы не пробудут в официальных отношениях дольше месяца. Узнав о таких возмутительных словах дяди, герцог Сассекский назвал его трусом, начал ссориться, а со временем набросился с кулаками.

Когда информация о конфликте в королевской семье появилась в сети, представитель герцога и герцогини Сассекских обнародовал заявление с опровержениями:"Я могу подтвердить, что принц Гарри и принц Эндрю никогда не дрались, и принц Эндрю никогда не делал комментариев о герцогине Сассекской".

Стоит отметить, что репутация младшего брата Чарльза III испортилась в 2019 году. Тогда вышло скандальное интервью, где раскрыли его связи с американским филантропом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. В 2021-м принца Эндрю лишили королевских и военных титулов, но Чарльз III позволил родственнику и его бывшей жене остаться в королевской резиденции. Однако в прошлом году Его Высочество прекратил выплаты брату, которые оценивались в один миллион фунтов стерлингов.

В отрывках из биографии "Взлет и падение дома Йорков" указано, что принц Гарри и принц Уильям длительное время имеют плохие отношения с дядей. Он якобы позволял себе негативно высказываться и о Кейт Миддлтон. Из-за этого некоторые королевские эксперты предполагают, что как только принц Уильям займет престол, выселит принца Эндрю из резиденции.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что королевский эксперт назвал причину, почему "запасного" принца Гарри и его жену должны лишить титулов.

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