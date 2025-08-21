Папа в 50 пошел воевать, а мама работает в школе: что известно о родителях восходящей звезды хора 'Гомін', которые отдали его в интернат в 9 лет

Главный хормейстер Львовской национальной оперы и звезда хора "Гомін" Вадим Яценко поделился интересными фактами о своих родителях. Мама и папа артиста всю жизнь провели в селе, а о развитии сына в сфере музыки заботились с самого детства, ведь в 9 лет отправили его на обучение в интернат.

Видео дня

Как рассказал дирижер, его мать долгое время работает в школе, а вот 50-летнему отцу пришлось кардинально изменить сферу деятельности, ведь около года назад он получил повестку и мобилизовался в ряды ВСУ. О своей семье хормейстер рассказал в интервью для проекта "Наодинці".

"Это была повестка, которая пришла прямо домой, и папа пошел. Мой папа не военный, он даже не служил в армии. Он работал в сельской школе в котельной, ловил рыбу и продавал. У него есть какая-то бизнес-жилка. Мама у меня работает в школе секретарем. Папа никогда в жизни не брал в руки оружие", – высказался дирижер.

По словам Вадима Яценко, его родители всю жизнь держали хозяйство и довольно сложно работали физически. Сейчас у папы дирижера есть определенные проблемы с сердцем, однако в армии ему нашли работу, которая не должна ухудшать состояние его здоровья.

"Папа мой, скажем так, в разведку не пойдет. Он ростом с меня и в два раза шире. В армии ему нашли профессию, которая может помочь стране, но которая не загонит его просто", – поделился звезда хора "Гомін".

Вадим Яценко также отметил, что сейчас его маме хочется, чтобы папа как можно быстрее вернулся домой, ведь они привыкли постоянно быть вместе. Да и сам хормейстер уже не помнит, когда в последний раз виделся с отцом, однако отметил, что это связано не с войной, а с тем, что сейчас они живут на большом расстоянии друг от друга.

Кстати, как поделился главный хормейстер Львовской национальной оперы, он покинул родительский дом еще в детстве. Мама и папа отдали его в музыкальный интернат, за что он им очень благодарен.

"Когда мне было девять лет, то я уже поехал учиться в школу-интернат, но в нормальном, адекватном смысле, как есть спортивный интернат, так же и музыкальный. То есть это не то, что там сдают кого-то. Ты просто едешь туда учиться, находишься, тусуешься. У нас отличные отношения с родителями. Мама сильно волновалась, что это плохо повлияет на наши взаимоотношения, но я супер благодарен за то решение. Оно же было сложным не для меня, потому что я маленький там "шпиндель" бегал, с ребятами в футбол гонял и сольфеджио свое учил, а это для них было сложно", – отметил дирижер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Вадим Яценко рассказал о своих табу на работе и назвал единственное шоу, в котором бы согласился сняться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!