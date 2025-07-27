Памела Андерсон и Лиам Нисон воссоздали культовую сцену из 'Титаника' на фоне слухов о романе. Видео

Американская актриса Памела Андерсон подогрела слухи о романе со своим коллегой Лиамом Нисоном на премьере их совместной ленты "Голый пистолет" в Берлине, Германия. Знаменитости воссоздали легендарную сцену из фильма "Титаник", стоя на краю лодки.

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Артистка воплотились в роль Роуз, широко раскинув руки в стороны, тогда как Нисон ненадолго "перевоплотился" в Джека и нежно держал ее за талию. Соответствующее видео знаменитость обнародовала на личной странице в Instagram.

На ролике можно заметить, что звезды чувствуют себя очень комфортно друг с другом. Памела Андерсон искренне смеялась, пытаясь красиво стать на краю лодки, тогда как Лиам Нисон улыбался, а время от времени делал забавные выражения лица.

Икона 90-х предстала перед камерой в элегантном темно-зеленом платье с тоненькими бретелями, которое дополнила шарфиком в тон. Из украшений знаменитость выбрала массивные серьги и кольцо. В свою очередь Лиам Никсон одел серый костюм, который скомбинировал с серой рубашкой.

Стоит отметить, что слухи о вероятных отношениях между звездами появились еще в прошлом году. Тогда актеры начали работу над лентой "Голый пистолет", а Никсон признавался, что "безумно влюблен" в партнершу по кинокартине. В ответ на это Памела Андерсон говорила, что организовывала для коллеги уютные ужины с домашним хлебом и печеньем, чтобы поддерживать "профессионально романтические" отношения на площадке.

Сейчас знаменитости отрицают предположения о своем романе, однако не боятся взаимодействовать между собой на публике. Недавно они вместе вышли на красную дорожку в Лондоне и не могли оторвать взгляда друг от друга. Актеры держались за руки, обнимались, а в какой-то момент Памела Андерсон даже поцеловала Лиама Нисона в щеку.

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