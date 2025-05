Отрастили усы и потеряли волосы: как выглядят в 32 года легенды 'Фабрики звезд' братья Борисенко и чем они занимаются

Когда-то громкие звезды украинской поп-сцены, братья Владимир и Александр Борисенко, которых запомнили благодаря участию в "Фабрике звезд 3" в свои 32 года существенно изменились внешне и кардинально переосмыслили свой жизненный путь. Они уже не ведут своей музыкальной карьеры, а творческий дуэт пошел разными дорогами.

В выпуске программы "ЖВЛ", который снимали во время "Нашебачення 2" братья впервые за долгое время появились вместе и откровенно рассказали, чем живут сегодня. Оказалось, что Владимир заинтересовался социальной работой, а Александр – дизайном.

"Как видишь, живы, более-менее здоровы, немного волос выпало. Скажу честно, времени почти нет. Сейчас я считаю, мы полезны там, где мы находимся, и туда мы направляем полностью себя и свои силы", – сказал Саша Борисенко.

Владимир, который еще несколько лет назад остался без работы и стоял на учете в центре занятости, с началом полномасштабной войны полностью погрузился в общественную деятельность. Он активно помогает ветеранам через проект "Жить навстречу", занимается адаптационными программами, а также поддерживает благотворительные инициативы и волонтерские коммерческие проекты. Его работа сегодня – это постоянное взаимодействие с людьми, которые прошли через войну, и поддержка тех, кто помогает фронту.

"Я занимаюсь очень много социальной работой. Я веду проект "Жить навстречу", где мы помогаем ветеранам и ветеранкам возвращаться к гражданской жизни, к адаптации. Занимаюсь еще благотворительными мерчами, поддержкой коммерческих проектов, которые тоже занимаются помощью военным", – поделился Вова Борисенко.

Александр тоже не сидит без дела. В сети давно ходили слухи, что он якобы стал айтишником. Но сам артист объяснил, что с ИТ его связывают лишь условно. Саша работает в сфере дизайна, занимается видеомонтажем, режиссурой и созданием видеоконтента. Его деятельность – это креатив, а не программирование.

"Я не знаю, кто вообще разогнал, что я в IT работаю. Я дизайнер, но это не совсем IT. Я делаю видеообработку, монтаж, режиссурой занимался, видеодизайном занимался – много чего, но это не совсем IT", – рассказал Саша Борисенко.

