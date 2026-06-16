От "Океана Эльзы" трясет, а на "Квартал 95" принципиально не пойдет: Садовый рассказал, на чей концерт купил бы билет

Мэр Львова Андрей Садовый признался, что почти не ходит на концерты и предпочитает камерные выступления, а не масштабные шоу. При этом среди украинских артистов он выделил одну певицу, энергия которой, по его словам, "вставляет".

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О своих музыкальных предпочтениях Садовый рассказал в интервью Славе Демину, во время которого ведущий попросил прокомментировать творчество известных украинских исполнителей и сказать, на чей концерт он бы согласился купить билет.

На вопрос о львовской группе "Океан Эльзы" мэр Львова ответил, что не является поклонником больших стадионных концертов Святослава Вакарчука. При этом он подчеркнул, что ценит музыканта именно в камерном формате.

"Я люблю, когда Вакарчук поет и играет на гитаре. Это камерно. Мне не нравилось, когда он давал концерты на стадионе. Это ответственность. Если его организуют во Львове, я переживаю за безопасность, потому что приходит 20 тысяч человек, им нужно войти, выйти, транспорт... Я сижу на концерте, меня трясет: люди отдыхают – а я переживаю, чтобы, не дай Бог, что-то случилось", – объяснил Садовый.

Он также отметил, что уже бывал на концертах "Океана Эльзы" как на стадионе, так и в Оперном театре имени Соломии Крушельницкой, но больше всего ему нравятся живые "камерные" выступления.

Говоря об Оле Поляковой, Садовый вспомнил ее сотрудничество с реабилитационным центром для пострадавших от войны UNBROKEN и положительно отозвался об артистке.

"У нее энергетика заряжает. Она такая, знаете, драйвовая", – сказал мэр Львова.

В то же время на вопрос, пошел бы он на концерт студии "Квартал 95", Садовый ответил кратко и однозначно: "Принципиально бы не пошел".

На вопрос о других известных украинских артистах (KOLA, Анна Тринчер и Алена Омаргалиева) он признался, что не знаком с их творчеством, объяснив это тем, что в последние годы практически не посещает концерты и больше ходит на стендап-выступления.

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