Олег Винник в патриотической футболке прорекламировал свои концерты за границей: как выглядит артист-беглец. Видео

Украинский певец Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения уехал за границу, после провала в Польше пытается привлечь внимание аудитории к своим концертам в Праге. Впервые в течение длительного времени 51-летний артист показался в сети, чтобы прорекламировать свои будущие выступления.

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Более того, он обнародовал видео в патриотической футболке с надписью: "Вот вам, а не Харьков". Соответствующая запись появилась на странице исполнителя в TikTok.

Пропиарить концерты Олег Винник решил в юмористическом стиле. Он поделился с поклонниками видео из тренажерного зала, где общается с посетителем. Во время разговора певец якобы рассекретил мужчине одну из деталей мероприятия, а именно тот факт, что на сцене появится его жена. В этот момент на видео появилась надпись: "А ты в курсе, что Таюне будет в Праге?"

Вскоре Винник вместе со своим собеседником затанцевали под трек избранницы артиста – "Чую-чую, Бачу-бачу".

Напомним, недавно Олег Винник анонсировал два концерта, которые пройдут в столице Чехии – Праге 14 и 15 февраля. На сайте по продаже билетов указано, что желающим попасть на действо придется заплатить за них 3000 чешских крон (приблизительно 5100 гривен). К тому же посетителей, кроме выступления знаменитости, ждут welcome-drink, фуршет и дискотека 90-х в перерывах между выходами артиста на сцену.

Похоже, активно рекламировать концерты в Праге Винник решил не безосновательно. В конце ноября 2024 года артист впервые объявил о выступлении за границей. Мероприятие, которое руководительница фан-клуба исполнителя Валерия Барон назвала "прекрасной новостью перед Рождеством", должно было состояться 21 декабря в Варшаве, однако этого не произошло. Дело в том, что цена самого дешевого билета составляла 1875,27 гривен, а самого дорогого – 4180 грн, поэтому их почти не покупали. Выступление перенесли на 2025 год, а официальной причиной такого решения команда артиста назвала технические проблемы.

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