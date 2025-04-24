'Одна из самых страшных ночей': звезды во время обстрела Киева обратились к 'миротворцам', которые верят России, и поддержали украинцев

Ночь на 24 апреля стала одной из самых трагических для Киева и его жителей. После очередной массированной атаки со стороны России, украинские звезды – актеры, музыканты, телеведущие – не смогли молчать. В своих соцсетях они поделились эмоциями, обратились к международному сообществу, в частности к так называемым "миротворцам", которые до сих пор верят в якобы добрые намерения Кремля, и призвали мир не закрывать глаза на реальность. В то же время они выразили глубокую поддержку украинцам, пережившим эту ночь террора.

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Российские оккупационные войска атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", крылатыми ракетами "Калибр" и баллистическими снарядами. В Святошинском районе разрушен двухэтажный жилой дом. Известно о по меньшей мере девяти погибших и 70 раненых, среди которых – дети и беременная женщина.

Шоумен Андрей Бедняков эту ночь ночевал в машине, а не дома. Он настолько испугался, что возмутительно обратился к "миротворцам"-дипломатам. "Первая полная ночь в машине. Сегодня громко очень. Буффа держит хвост пистолетом – я обосрался. Очень хочется видеть сейчас у себя на паркинге всех тех дипломатов, которые говорят, что Путину можно верить, а Россия хочет мира!" – обратился ведущий.

Блогер Кристина Решетник также оказалась с семьей на паркинге, где почти всю ночь просидела в автомобиле.

Телеведущая Маша Ефросинина воздушную тревогу просидела с сыном в метро.

Певица Надя Дорофеева не сдержала эмоций и озвучила мнения украинцев. "Конч*ные", – написала она в InstaStories.

К ней присоединился журналист Алексей Суханов. "Сатанисты. Х* вам, а не Украина", – на русском языке к российской аудитории обратился шоумен.

Певица Наталья Карпа, проживающая во Львове, не смогла пройти мимо российской атаки на Киев. Она поддержала находившихся в столице украинцев и выразила соболезнования семьям погибших: "Одна из самых страшных ночей".

Шеф-повар Лиза Глинская больше всего во время российских обстрелов переживала за дочерей, которым нет даже года. Она рассказала, что одна из них невероятно боится взрывов. "Мои дети, а особенно Мия очень пугается громких звуков, подпрыгивает, как мячик. Я пытаюсь заслонить ей ушки, но такая сильна вибрация по всему телу из-за взрывов, что эти закрывания ушей просто ничто..." – поделилась Глинская.

А вот Джамала обратилась к своей иностранной аудитории на английском языке. Она показала фото раненой беременной женщины и написала о человеческих потерях.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Киеве из-под завалов дома, в который попала российская ракета, достали живого мужчину. Пострадавший около шести часов ждал помощи.

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