Одна из фавориток 'Терена' объяснила свое решение покинуть 'Холостяк': я могла поступить иначе

Тату-мастер Виктория Клочко, которую зрители романтического реалити "Холостяк" считали одной из фавориток Александра "Терена" Будько, покинула проект в шестом выпуске по собственному желанию и объяснила свое решение. Девушка, день рождения которой пришелся на участие в шоу, была возмущена тем, что главный герой не выполнил ее требование – провести этот день вместе.

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В то время как "холостяк" находился во Львове на свидании с другими девушками, Клочко собрала чемоданы и ушла из дома, где жили участницы. Позже стало известно, что "Терен" прислал имениннице подарок, однако тату-мастер не приняла его.

Узнав о решении Виктории по видеообращению, Будько позвонил по телефону Клочко. Девушка призналась, что она возмущена поведением "холостяка", а также столкнулась с проблемами вне шоу – стала жертвой мошенников. Участница должна была осуществить мечту и купить автомобиль на день рождения, однако потеряла немало средств, наткнувшись на ненадежного продавца.

После премьеры эпизода Клочко вышла в Instagram-stories, чтобы объяснить свои действия. "Представь себе ситуацию: за неделю у тебя день рождения, ты не можешь его провести с близкими. Но ты говоришь об этом мужчине, к которому у тебя чувства и думаешь, что они взаимны. В течение этой недели ты не можешь позвонить или написать этому мужчине , чтобы убедиться все ли получится", – говорится в сообщении. Тату-мастер продолжила: с самого утра ждала известие от "Терена".

Виктория отметила, что никогда бы не пропустила день рождения парня, к которому испытывала бы симпатию. "Как так вообще можно поступить с девушкой, которая все оставила и пришла к тебе? Я сама, без родных и близких, без возможности провести этот день так, как я хочу", – поделилась участница.

Девушка признает, что в тот день дала волю эмоциям, ведь ее мечта была разрушена, поэтому она решила сосредоточиться на собственных проблемах, а не "ждать мужчину, даже не приехавшего поздравить меня в мой день рождения, когда это было важно". "Когда я ушла из проекта, да, я могла написать Александру или принять помощь, когда он предложил, но мне помешали мои эмоции и обиды. Сейчас я понимаю, что это импульсивное решение и я могла бы поступить иначе, но на тот момент у меня даже не было такой опции. Поэтому я сделала как почувствовала и жалеть нет смысла, есть смысл только извлечь для себя жизненные уроки и принять это все", – призналась Клочко.

Ранее OBOZ.UA писал о том, кто покинул "Холостяк 13" в шестом выпуске. Кроме Виктории Клочко "Терен" попрощался с еще одной участницей, не получившей розу. Подробности – читайте здесь.

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