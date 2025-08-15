'Очень сюрреалистическое ощущение': Бадоев снял неожиданный клип для Барских на песню Mine. Видео

В пятницу, 15 августа, украинский певец Макс Барских презентовал клип на песню Mine, который снял режиссер Алан Бадоев.

Видеоролик вышел на YouTube-канале исполнителя. Сюжет видео стал для певца сплошным сюрпризом.

"Честно? Я сам не понимаю, что мы сегодня снимаем", – именно с этих слов Макса начались съемки четвертого англоязычного трека с будущей пластинки артиста. Впервые за все сотрудничество тандема Бадоев-Барских режиссер выступил еще и в роли хореографа-постановщика.

Съемки нового видео пришлись на самую массированную баллистическую атаку на Киев. Формула съемочного дня была простой: час работы – два в укрытии. Именно так создавался хореографический видео дебют Бадоева для этой песни.

Съемки длились сутки в одном из павильонов арт-завода "Платформа", но были значительно осложнены ночной атакой. Большую часть времени команда провела в укрытии, ожидая отбоя тревоги.

"Очень сюрреалистическое ощущение – когда большую часть времени, отведенного на съемку, ты сидишь в укрытии, а после отбоя, имея всего час до следующей тревоги, должен воспроизвести на площадке праздник и легкость танца... Затем снова возвращаешься в укрытие. Для меня это психологически гораздо сложнее, чем воздушные тревоги во время концертов", – рассказал певец.

История клипа рассказывает о дежавю – через танец передается история встречи, которая для главного героя превращается в бред.

Главную женскую роль и партии танцовщицы исполнила Мария Боржкова – постоянная участница балета Барских, которую артист нежно называет "рыбкой".