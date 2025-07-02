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Нового фаворита на роль Джеймса Бонда назвали "слишком обаятельным". Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
3,3 т.
Нового фаворита на роль Джеймса Бонда назвали 'слишком обаятельным'. Фото

После того, как компания Amazon получила все права на культовую франшизу о Джеймсе Бонде, творческая команда решила кардинально изменить подход к выбору актеров. Создатели будущей ленты хотят, чтобы в агента 007 перевоплотился артист до 30 лет, а главным фаворитом уже стал Том Холланд. Однако, несмотря на популярность звезды, многие ценители кинопроекта считают, что он для этого "слишком обаятельный".

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Как отмечает Daily Mail, зрители привыкли видеть в роли бесстрашного агента Дэниела Крейга, который имеет спортивное тело, а также довольно четкие и несколько суровые черты лица. А вот внешность звезды проекта "Человек-паук: Возвращение домой" кардинально другая, поэтому фанаты франшизы иронично отмечают, что работа может превратиться в "детский фильм о Джеймсе Бонде".

Нового фаворита на роль Джеймса Бонда назвали "слишком обаятельным". Фото

Интересно, что и другие кандидаты на роль агента 007 не вызывают восторга у аудитории. Таблоид провел собственное голосование, по результатам которого 13 процентов опрошенных отметили, что перевоплотиться в Джеймса Бонда мог бы Джейкоб Элорди, 5% отдали голос за Харриса Дикинсона, а еще 10 за Тома Холланда. Другие не отдали предпочтение ни одному из них. Однако с наибольшим количеством негатива в сети столкнулся именно Холланд.

Нового фаворита на роль Джеймса Бонда назвали "слишком обаятельным". Фото

"Я обожаю Тома Холланда, и он более чем доказал свою способность играть в боевиках. Но он не может играть Джеймса Бонда. Он слишком обаятельный. Злодеи смотрели бы на него и все залюбуются".

"Том Холланд в роли Джеймса Бонда – это как снимать детский фильм о Джеймсе Бонде".

"Я только что увидел, что Тома Холланда рассматривают на роль следующего Джеймса Бонда. Он мне нравится, но не как Бонд. Возможно, он мог бы нас удивить, но я просто не вижу его в этой роли".

"Том Холланд – замечательный актер, но я убежден, что он до конца жизни будет выглядеть как 16-летний. Он настолько далек от Джеймса Бонда, насколько это возможно".

Нового фаворита на роль Джеймса Бонда назвали "слишком обаятельным". Фото
Нового фаворита на роль Джеймса Бонда назвали "слишком обаятельным". Фото
Нового фаворита на роль Джеймса Бонда назвали "слишком обаятельным". Фото

Стоит отметить, что информация о потенциальных кандидатах на роль Джеймса Бонда появилась в сети незадолго после того, как Amazon объявила, что новым режиссером кинокартины станет Дени Вильнев. Он создал популярные ленты "Дюна" и "Прибытие".

Нового фаворита на роль Джеймса Бонда назвали "слишком обаятельным". Фото

"Я вырос, смотря Бонда с отцом. Для меня это – священная территория. Намерен чтить традицию и одновременно открыть путь для новых миссий", – сказал режиссер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, откуда взялись слухи, что звезда "Бриджертонов" Джонатан Бейли может сыграть нового Джеймса Бонда.

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