Нового фаворита на роль Джеймса Бонда назвали 'слишком обаятельным'. Фото

После того, как компания Amazon получила все права на культовую франшизу о Джеймсе Бонде, творческая команда решила кардинально изменить подход к выбору актеров. Создатели будущей ленты хотят, чтобы в агента 007 перевоплотился артист до 30 лет, а главным фаворитом уже стал Том Холланд. Однако, несмотря на популярность звезды, многие ценители кинопроекта считают, что он для этого "слишком обаятельный".

Видео дня

Как отмечает Daily Mail, зрители привыкли видеть в роли бесстрашного агента Дэниела Крейга, который имеет спортивное тело, а также довольно четкие и несколько суровые черты лица. А вот внешность звезды проекта "Человек-паук: Возвращение домой" кардинально другая, поэтому фанаты франшизы иронично отмечают, что работа может превратиться в "детский фильм о Джеймсе Бонде".

Интересно, что и другие кандидаты на роль агента 007 не вызывают восторга у аудитории. Таблоид провел собственное голосование, по результатам которого 13 процентов опрошенных отметили, что перевоплотиться в Джеймса Бонда мог бы Джейкоб Элорди, 5% отдали голос за Харриса Дикинсона, а еще 10 за Тома Холланда. Другие не отдали предпочтение ни одному из них. Однако с наибольшим количеством негатива в сети столкнулся именно Холланд.

"Я обожаю Тома Холланда, и он более чем доказал свою способность играть в боевиках. Но он не может играть Джеймса Бонда. Он слишком обаятельный. Злодеи смотрели бы на него и все залюбуются".

"Том Холланд в роли Джеймса Бонда – это как снимать детский фильм о Джеймсе Бонде".

"Я только что увидел, что Тома Холланда рассматривают на роль следующего Джеймса Бонда. Он мне нравится, но не как Бонд. Возможно, он мог бы нас удивить, но я просто не вижу его в этой роли".

"Том Холланд – замечательный актер, но я убежден, что он до конца жизни будет выглядеть как 16-летний. Он настолько далек от Джеймса Бонда, насколько это возможно".

Стоит отметить, что информация о потенциальных кандидатах на роль Джеймса Бонда появилась в сети незадолго после того, как Amazon объявила, что новым режиссером кинокартины станет Дени Вильнев. Он создал популярные ленты "Дюна" и "Прибытие".

"Я вырос, смотря Бонда с отцом. Для меня это – священная территория. Намерен чтить традицию и одновременно открыть путь для новых миссий", – сказал режиссер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, откуда взялись слухи, что звезда "Бриджертонов" Джонатан Бейли может сыграть нового Джеймса Бонда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!