'Никогда не говори никогда': стало известно, почему принц Гарри давит на Меган Маркл и что создает напряжение в их браке

Королевский эксперт Том Квинн утверждает, что принц Гарри давит на Меган Маркл, чтобы она вернулась в Великобританию для поддержки "Игр непобеждённых". Однако его жена когда-то зареклась, что не вернется в Англию.

Ожидается, что в этом году герцог Сассекский проведет мероприятие на британской земле, чтобы отпраздновать 10 лет с момента основания мероприятия для раненых и больных военнослужащих. Об этом сообщает The Mirror.

Эксперт добавляет, что Меган Маркл не хочет возвращаться на родину своего мужа, поскольку она никогда не считала Великобританию своим домом. Омид Скоби, королевский автор, ранее называвшийся "рупором Сассекских", в прошлом году написал в своей книге "Эндшпиль", что герцогиня "больше не хочет ступать на английскую землю". Но Квинн убежден: Гарри не примет "нет" как ответ, и даже Меган начинает понимать, что "никогда не следует говорить никогда".

"Игры непобеждённых" – это одна из немногих сфер жизни Гарри, где он чувствует себя в своей тарелке, – эксклюзивно рассказал Квинн. – Несомненно, помощь солдатам и ветеранам – это хорошо для бренда Сассекских, но только если Меган также будет задействована". Эксперт отметил, что давление создает огромное напряжение в отношениях королевской пары.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Меган Маркл засветилась в горах с двумя подругами без принца Гарри.

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