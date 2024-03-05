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"Никогда не говори никогда": стало известно, почему принц Гарри давит на Меган Маркл и что создает напряжение в их браке

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
1 минута
1,0 т.
'Никогда не говори никогда': стало известно, почему принц Гарри давит на Меган Маркл и что создает напряжение в их браке

Королевский эксперт Том Квинн утверждает, что принц Гарри давит на Меган Маркл, чтобы она вернулась в Великобританию для поддержки "Игр непобеждённых". Однако его жена когда-то зареклась, что не вернется в Англию.

Ожидается, что в этом году герцог Сассекский проведет мероприятие на британской земле, чтобы отпраздновать 10 лет с момента основания мероприятия для раненых и больных военнослужащих. Об этом сообщает The Mirror.

"Никогда не говори никогда": стало известно, почему принц Гарри давит на Меган Маркл и что создает напряжение в их браке

Эксперт добавляет, что Меган Маркл не хочет возвращаться на родину своего мужа, поскольку она никогда не считала Великобританию своим домом. Омид Скоби, королевский автор, ранее называвшийся "рупором Сассекских", в прошлом году написал в своей книге "Эндшпиль", что герцогиня "больше не хочет ступать на английскую землю". Но Квинн убежден: Гарри не примет "нет" как ответ, и даже Меган начинает понимать, что "никогда не следует говорить никогда".

"Никогда не говори никогда": стало известно, почему принц Гарри давит на Меган Маркл и что создает напряжение в их браке

"Игры непобеждённых" – это одна из немногих сфер жизни Гарри, где он чувствует себя в своей тарелке, – эксклюзивно рассказал Квинн. – Несомненно, помощь солдатам и ветеранам – это хорошо для бренда Сассекских, но только если Меган также будет задействована". Эксперт отметил, что давление создает огромное напряжение в отношениях королевской пары.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Меган Маркл засветилась в горах с двумя подругами без принца Гарри.

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