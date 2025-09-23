'Не знают английского – это их проблемы': актер, который до 2022 года разговаривал на русском, рассказал, как приучает сыновей к украинскому

Украинский актер Сергей Кисель признался, что до февраля 2022 года общался на русском, однако после начала большой войны принципиально перешел на соловьиный и эту же позицию пытается передать своим детям. Как поделился артист, он постоянно проводит воспитательные работы со своими сыновьями, чтобы те говорили на родном языке.

Видео дня

Звезда фильма "БожеВільні" даже контролирует контент, который потребляют мальчики в соцсетях, чтобы убрать любые работы авторов из страны-агрессора. Об этом он рассказал в проекте "Зі своїми по суті".

"Я на украинском начал говорить, когда упала первая ракета в 2022 году в Киеве. Я не понимаю родителей, которые три-четыре ночи сидят в паркингах, в убежищах, а потом выходят с детьми и начинают разговаривать на русском. Для меня это принципиально, потому что до последнего русскоязычного их будут защищать", – высказался актер.

По словам Сергея Киселя, его старшему сыну, 10-летнему Ивану, сложнее переходить на украинский, ведь он рос в среде, где разговаривали на языке страны-агрессора. А вот 6-летнему Федору это дается значительно легче, поскольку его уже длительное время воспитывают на соловьином. Однако ребята стараются полностью отказаться от русского, а звездный отец этому всячески способствует.

"Если где-то там на YouTube залетает (русскоязычный контент. – Ред.), я сразу блокирую. Сейчас в Украине прекрасный дубляж. Доступ есть, поэтому это принципиальная позиция. Я даже PlayStation перевел на английский язык, потому что на украинском нет игр. Они играют на английском. Не знают английского – это их проблемы", – поделился артист.

Однако все же, как признался Сергей Кисель, иногда бывают случаи, когда он во время прогулки по улице со своей маленькой дочкой Марией слышит, как кто-то из сыновей общается на русском. Актер рассказал, что он сразу делает замечание парню, но ни в коем случае не ругает. Кроме того, Сергей Кисель с женой постоянно откровенно говорит с детьми о войне и ее ужасных последствиях.

